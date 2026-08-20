Как действуют мошенники в сфере инвестирования

Интернет-мошенничество остается одним из наиболее распространенных видов преступлений, при этом особую опасность представляют так называемые инвестиционные мошеннические схемы.

Преступники используют современные цифровые технологии, искусственный интеллект, методы социальной инженерии и психологического воздействия, создавая у граждан ложное впечатление о возможности быстрого и гарантированного заработка.

Подробной информацией о том, как действует подобная преступная схема, делится Департамент по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел.

С чего начинается обман

Злоумышленники, используя искусственный интеллект, создают рекламные ролики, в которых видоизменяют подлинное обращение известных личностей, и от их имени призывают граждан вкладывать денежные средства в различные инвестиционные фонды, компании и стартапы.

Данные рекламные ролики размещаются в социальных сетях (Instagram, Facebook, TikTok, Threads, YouTube, Telegram) и предлагаются гражданам в поисковых системах на запрос о способах преумножения денежных средств.

Нередко реклама оформлена как публикация известного информационного агентства либо интервью с успешным предпринимателем.

Для привлечения внимания используются изображения и видеозаписи известных личностей, государственных деятелей, руководителей крупных компаний, представителей банков, популярных блогеров.

Все чаще преступники применяют технологии искусственного интеллекта и дипфейков, создавая поддельные видеоролики, в которых якобы известные люди рекомендуют инвестировать в определенный проект.

Основная цель такой рекламы – убедить человека, что существует простой способ получать высокий доход без специальных знаний и опыта, злоумышленники обещают ежедневную прибыль, пассивный доход, государственную программу инвестирования, наличие страховых выплат, ограниченное по времени предложение или гарантированный заработок.

Первый контакт с мошенниками

После перехода по рекламной ссылке человеку предлагают пройти простую регистрацию: указать имя, номер телефона и иногда адрес электронной почты.

Практически сразу после этого поступает звонок или сообщение в мессенджере. Злоумышленник, представившийся финансовым аналитиком, инвестиционным консультантом, брокером или персональным менеджером, уверенно рассказывает о выгодных инвестициях и обещает сопровождать клиента на каждом этапе.

Разговор строится таким образом, чтобы вызвать доверие, собеседник ведет себя профессионально, использует финансовые термины, рассказывает о мировых рынках, акциях, нефти, золоте, криптовалюте или крупных международных компаниях, одновременно он создает ощущение срочности, убеждая, что возможность заработать существует только сегодня или в течение нескольких часов.

Установка приложений и получение контроля

Следующим этапом мошенники убеждают установить специальные программы удаленного доступа, такие как AnyDesk, RustDesk, TeamViewer или аналогичные приложения, под предлогом оказания помощи в регистрации либо сопровождения инвестиций они просят предоставить доступ к мобильному телефону или компьютеру.

В других случаях гражданину предлагают скачать инвестиционное приложение либо зарегистрироваться на специально созданной платформе, визуально напоминающей настоящий инвестиционный сервис, которые на самом деле созданы мошенниками.

Получив удаленный доступ, преступники могут видеть экран устройства, получать коды подтверждения, входить в банковские приложения, оформлять переводы и выполнять иные операции от имени владельца.

Первые инвестиции

Чтобы окончательно завоевать доверие потерпевшего, мошенники предлагают начать с небольшой суммы.

Гражданин самостоятельно переводит деньги по указанным реквизитам – средства, как правило, перечисляются на банковские карты физических лиц, счета дропов, криптовалютные кошельки либо через иностранные платежные сервисы.

После этого в личном кабинете появляется информация о якобы успешном пополнении счета и стремительном росте прибыли, на экране отображаются красивые графики, увеличивающийся баланс, ежедневные проценты доходности и успешные сделки.

На самом деле никаких инвестиционных вложений и сделок не осуществляется – все цифры являются фиктивными и отображаются исключительно для создания иллюзии получения прибыли.

Как человека убеждают вложить все больше денег

Увидев рост дохода, потерпевший начинает доверять своему персональному консультанту, далее мошенники регулярно выходят на связь, демонстрируют новые графики прибыли и убеждают, что для получения более высокого дохода необходимо увеличить размер вложений.

В некоторых случаях на счета потенциальных жертв перечисляются доходы, полученные от якобы инвестиционных вложений. На самом же деле мошенники используют потенциальных жертв в качестве дропов, перечисляя на их счета деньги от таких же потенциальных жертв, и убеждают вложить данные денежные средства в проект путем перевода денежных средств на счет третьего лица, возможно, также ни о чем не подозревающую потенциальную жертву.

Используются различные психологические приемы:

создание доверительных отношений;

постоянные телефонные звонки и переписка;

переговоры с несколькими сотрудниками параллельно (брокер, руководитель отдела, финансовый аналитик т. д.);

демонстрация фиктивной прибыли;

давление и создание ощущения срочности;

убеждение, что отказ приведет к потере уже заработанных средств;

ссылки на якобы успешный опыт других инвесторов.

Постепенно суммы вложений увеличиваются. Когда собственные средства заканчиваются, преступники убеждают оформить кредиты, использовать кредитные карты, занять деньги у родственников и знакомых, продать автомобиль, квартиру либо вложить все имеющиеся накопления.

Все переводы сразу распределяются между многочисленными счетами дропов, банковскими картами третьих лиц, криптовалютными кошельками и иностранными платежными системами.

Далее денежные средства быстро обналичиваются, конвертируются в криптовалюту либо выводятся за пределы страны, что значительно осложняет их отслеживание и возврат.

Последняя стадия мошенничества:

Когда потерпевший пытается вывести якобы заработанные деньги, преступники сообщают, что необходимо оплатить дополнительные платежи.

Под различными предлогами они требуют перечислить деньги за:

оплату налоговых сборов;

комиссию за вывод средств;

страховой платеж;

верификацию личности;

разблокировку счета;

активацию инвестиционного кабинета;

международный банковский перевод;

услуги финансового регулятора или брокера.

после получения очередного платежа появляются новые требования.

Когда мошенники понимают, что от жертвы больше получить нечего, они прекращают отвечать на звонки и сообщения, блокируют аккаунт потерпевшего, удаляют переписку и закрывают доступ к фиктивной инвестиционной платформе.

В результате гражданин остается без денежных средств, а обещанной прибыли никогда не существовало.

Основные признаки инвестиционного мошенничества, когда должны насторожить следующие обстоятельства:

гарантированная высокая доходность без риска;

обещание быстрого и легкого заработка;

настойчивые телефонные звонки после регистрации;

давление с требованием срочно принять решение;

отсутствие лицензии и достоверной информации о компании;

просьбы установить программы удаленного доступа;

переводы денежных средств на счета физических лиц, криптокошельки либо иностранные платежные сервисы;

требование дополнительных платежей перед выводом прибыли;

невозможность самостоятельно вывести денежные средства.

Как защитить себя

Никогда не принимайте инвестиционные решения под влиянием эмоций или спешки: если вас торопят – это один из наиболее характерных признаков мошенничества.

Не переходите по рекламным ссылкам с обещаниями гарантированного заработка. Любые инвестиции всегда связаны с риском, а обещания высокой прибыли без риска являются обманом.

Перед вложением денежных средств обязательно проверяйте наличие лицензии финансовой организации, изучайте информацию только на официальных интернет-ресурсах государственных органов и финансовых институтов.

Не устанавливайте программы удаленного доступа по просьбе незнакомых лиц – банки, государственные органы и законные инвестиционные компании не требуют предоставлять удаленный доступ к вашему устройству.

Никому не сообщайте коды подтверждения, реквизиты банковских карт, CVV-коды, логины, пароли и одноразовые SMS-коды. Эти сведения используются исключительно владельцем счета.

Никогда не оформляйте кредиты и не занимайте деньги для участия в инвестиционных проектах по рекомендации неизвестных лиц.

Если возникли сомнения, прекратите общение, самостоятельно свяжитесь с банком или компетентной организацией по официальным контактам и проконсультируйтесь.

Как самостоятельно проверить инвестиционную платформу

Перед вложением денежных средств обязательно проверьте, имеет ли компания право оказывать инвестиционные или брокерские услуги. Для этого перейдите на официальный сайт АРРФР, найдите раздел с реестром лицензированных участников финансового рынка и в поиске укажите название компании или БИН. Убедитесь, что компания присутствует в реестре, лицензия является действующей, а указанный вид деятельности соответствует предлагаемым инвестиционным услугам.

Если компания заявляет о работе через МФЦА, проверьте ее через официальный "Public Register AFSA" в поле "Company name" укажите название компании и проверьте статус лицензии и перечень разрешенных видов деятельности.

Министерство внутренних дел совместно с государственными органами, банками, операторами связи и другими заинтересованными организациями проводит системную работу по предупреждению и пресечению интернет-мошенничества, совершенствует механизмы защиты граждан и реализует масштабные информационно-профилактические мероприятия.

Если вы столкнулись с подобной схемой либо подозреваете, что стали жертвой мошенников, незамедлительно прекратите общение с неизвестными лицами, не переводите денежные средства и сообщите о произошедшем в полицию по телефону 102.

Ваша бдительность – лучшая защита от интернет-мошенников.