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На Земле наблюдается магнитная буря

вспышка на Солнце Фото: freepik
Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, сообщает Zakon.kz.

Это уровень "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — "экстремально сильно", а G1 — "слабо", пишет ТАСС.

"Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов", - уточнили в Институте прикладной геофизики.

Ранее ученые предупреждали о возможности мощной магнитной бури. 

Текущая неделя была весьма неординарной с точки зрения геомагнитной активности. Доктор физико-математических наук Сергей Богачёв рассказал Zakon.kz, в чем причина затяжной серии магнитных бурь.

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