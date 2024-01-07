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Первая солнечная обсерватория Индии достигла запланированной орбиты

Космический корабль Aditya-L1 благополучно прибыл в точку Лагранжа L1, расположенную примерно в 1,5 миллиона километров от Земли, откуда открывается беспрепятственный вид на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Космический корабль оснащен семью научными приборами, четыре из которых будут направлены непосредственно на Солнце, а остальные будут изучать частицы солнечного ветра и магнитные поля, проходящие через точку Лагранжа L1.

Основные цели миссии включают изучение верхних слоев атмосферы Солнца и различных солнечных явлений, таких как корональные выбросы массы или массивные выбросы плазмы из внешнего слоя Солнца.

Информация, полученная в результате экспериментов, предоставит более четкую картину космической погоды или термина, используемого для описания магнитных волн, проходящих через нашу Солнечную систему.

Индийский Aditya-L1 дополнит информацию, собранную в ходе других миссий, предназначенных для изучения Солнца, включая текущий солнечный зонд НАСА "Паркер" , который в 2021 году стал первым космическим кораблем, "коснувшимся" Солнца.

Aditya-L1 был запущен 2 сентября, менее чем через две недели после того, как ISRO совершила историческую посадку своего космического корабля Chandrayaan-3 на Южном полюсе Луны.

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