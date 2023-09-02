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Индийскую космическую станцию по изучению Солнца вывели на орбиту Земли

Солнце Фото: freepik
Индия запустила свой первый космическую станцию Aditya-L1, предназначенный для изучения Солнца, сообщает Zakon.kz.

Космическая станция была запущена с Шрихарикоты, острова в Бенгальском заливе, пишет The Times of India.

Он направляется к месту стоянки на орбите примерно в 1,5 миллиона километров от Земли, которая находится между Солнцем и Землей, где гравитационное притяжение обоих небесных объектов уравновешивает друг друга, пишет CNN.

Такое расположение позволит Aditya-L1 оставаться на орбите в положении, оптимальном для наблюдения за солнечной активностью, с минимальным расходом топлива.

По данным космического агентства, эта позиция обеспечит большее преимущество в наблюдении за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в режиме реального времени.

Космический корабль оснащен семью научными приборами, четыре из которых будут направлены непосредственно на Солнце, а остальные будут изучать частицы солнечного ветра и магнитные поля, проходящие через точку Лагранжа 1.

Основные цели миссии включают изучение верхних слоев атмосферы Солнца и различных солнечных явлений, таких как корональные выбросы массы или массивные выбросы плазмы из внешнего слоя Солнца.

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Успешный старт Aditya-L1 произошел менее чем через две недели после того, как индийское космическое агентство посадило космический корабль Chandrayaan-3 на поверхность Луны. Это достижение сделало Индию четвертой страной в мире — и второй в 21 веке — которая благополучно приземлила корабль на Луну.

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