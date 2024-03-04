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Ученые смогут спасти древние папирусы с помощью васаби

Ученые смогут спасти древние папирусы с помощью васаби, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 10:19 Фото: phxere
Васаби может защитить древнеегипетские папирусы от бактерий и грибков. С таким необычным заявлением выступили ученые из Большого Египетского музея, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что сохранности бесценных папирусов угрожают бактерии и грибки. По их данным, существующие на сегодняшний день способы очистки и дезинфекции иногда повреждают волокна папируса или меняют цвет иллюстраций.

Кроме того, физические методы (ультрафиолет или тепло) не всегда эффективны.

Но, согласно новому исследованию, обработка парами васаби в течение 72 часов подавила рост микробов как в окрашенных, так и в неокрашенных образцах папируса со 100%-й эффективностью.

В публикации "Газета.ru" отмечено, что ученые назвали свою разработку – "зеленое" решение проблемы.

Как оказалось, они смоделировали микробиологическое загрязнение образцов папируса различными пигментами, включая красный, желтый и синий.

"Обработка повысила прочность папирусов на разрыв на 26%, не вызывая каких-либо заметных изменений в цвете или морфологии поверхности артефактов", – говорится в описании.

В заключении отмечено, теперь результаты исследования могут оказать влияние на методы консервации других органических артефактов.

Ранее сообщалось, что мировые корпорации, в том числе Nvidia и Microsoft, вложили 675 млн долларов в стартап Figure AI. Проект направлен на разработку робота-гуманоида.

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