Почему параноидальные состояния могу появляться у здоровых людей

Американские психологи из Калифорнийского университета изучили причины появления параноидальных состояний, которые могут неожиданно возникать даже у психически здоровых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет научный журнал Frontiers in Psychology (FIP), ощущение чужого присутствия, слежки и неявной угрозы может быть реакцией психики на неприятные или пугающие новости, прочтение триллера или просмотр фильма ужасов.

Исследователи считают, что острое восприятие источников реальной или мнимой опасности появилось у человека в ходе эволюции как механизм выживания. Согласно одной из теорий, в мозге людей есть специальная нейронная сеть, отвечающая за обнаружение тех, кто на нас смотрит. В некоторых случаях эта система может допускать ложные срабатывания.

Кроме того, пишет издание, повышенная бдительность также может развиться у человека после травмирующих событий в прошлом.

Чувство тревоги связано с активностью зоны мозга под названием миндалевидное тело, уточняют эксперты. Оно отвечает за обработку наших эмоций и стресса. Нарушение работы миндалевидного тела может усиливать различные эмоциональные реакции.

Психологи также отметили, что постоянное и сильное ощущение паранойи также может указывать на серьезные психические расстройства, включая шизофрению.

Ранее психолог рассказал, как правильно справляться со стрессом и гневом.