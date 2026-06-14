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Наука и технологии

Ученые обнаружили странное явление в центре Галактики

Ученые открыли странное явление в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 23:30 Фото: pixabay
Американские ученые сделали сенсационное открытие в самом центре нашей Галактики, обнаружив мощный космический ветер, который исходит от сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании ученых из Северо-Западного университета США, опубликованном в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

"Несмотря на близость и важность центральной черной дыры нашей Галактики, Стрельца А*, активный ветер от нее ускользал от ученых более полувека. Здесь мы сообщаем об открытии мощного активного ветра", – отмечается в публикации.

Ученые обратили внимание на область в виде конического просветления с острыми краями, что соотносится с исходящим от черной дыры горячим ветром, который уносит за собой холодный газ.

Это явление – вполне нормальный процесс эволюции сверхмассивных черных дыр.

"Мы утверждаем, что наблюдаемые здесь явления слабой и блуждающей обратной связи в центральной области галактики не являются уникальными и, вероятно, применимы к большинству других спокойных галактик во Вселенной", – резюмирует исследование.

Стрелец А* – компактный радиоисточник, находящийся в центре Млечного Пути. Излучает также в инфракрасном, рентгеновском и других диапазонах. Представляет собой высокоплотный объект – сверхмассивную черную дыру, окруженную горячим радиоизлучающим газовым облаком.

Ранее сообщалось, что ученые собираются распылить химикаты в космосе, чтобы защитить планету от Солнца.

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Канат Болысбек
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