Как долгожители сохраняют ясный ум

Ученые из Центра по изучению болезни Альцгеймера Фонда королевы Софии в Испании обнаружили, что устойчивость долгожителей к возрастному снижению когнитивных способностей обусловлена целостностью микроструктуры белого вещества в их головном мозге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Neuroscience, в исследовании участвовали 64 долгожителя (старше 80 лет) и 55 добровольцев моложе 80 лет. Все они прошли серию тестов для оценки когнитивных способностей и ответили на вопросы о состоянии своего здоровья. Также испытуемые предоставили образцы крови для анализов и дали согласие на проведение визуализации структуры, функций и биохимических характеристик головного мозга.

Согласно данным журнала, эпизодическая память долгожителей, участвовавших в исследовании, была сопоставима с таковыми у людей на два-три десятилетия моложе. Как оказалось, защита от возрастного снижения остроты ума была обусловлена целостной структурой белого вещества головного мозга при наличии несущественных повреждений (или их отсутствии).

Уточняется, что также у долгожителей наблюдалась незначительная потеря массы белого вещества мозга в энторинальной коре и гиппокампе – двух участках головного мозга, которые активно участвуют в обработке и запоминании информации.

Белое вещество – это компонент центральной нервной системы, обеспечивающий передачу нервных импульсов от нейрона к нейрону.

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