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Наука и технологии

Почему мозг стареет: секрет возрастной забывчивости раскрыли эксперты

Открытие ученых может изменить подход к лечению болезни Альцгеймера, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 18:35 Фото: magnific.com
Ученые выяснили, что одной из причин возрастного ухудшения памяти и когнитивных способностей может быть избыток тормозящих связей в префронтальной коре головного мозга, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Neurobiology of Disease.

В ходе работы исследователи из Канады изучили поведение пожилых и молодых мышей, оценивая их память, способность исследовать новую среду и особенности социального взаимодействия. Анализ позволил разделить старых животных на две группы: одни сохранили когнитивные функции на относительно высоком уровне, тогда как другие демонстрировали выраженные проблемы с памятью и повышенную тревожность.

Изучение тканей мозга показало, что у животных с когнитивными нарушениями значительно увеличилось количество белков, связанных с тормозящими нейронными связями. При этом показатели, отвечающие за возбуждающие сигналы между нейронами, оставались неизменными. Дополнительные исследования подтвердили, что в префронтальной коре таких мышей действительно сформировалось больше тормозящих синапсов.

Чтобы проверить влияние этого фактора, ученые использовали метод оптогенетики, позволяющий управлять активностью нейронов с помощью света. Когда исследователи искусственно усилили работу тормозящих нейронов у молодых здоровых мышей, у животных появились те же нарушения памяти, снижение исследовательской активности и признаки тревожности, что и у пожилых особей с когнитивными проблемами.

Авторы работы считают, что хроническое усиление тормозящих процессов в префронтальной коре может быть одной из ключевых причин возрастного снижения когнитивных функций. При этом они отмечают, что открытие может повлиять на разработку новых методов лечения возрастных нарушений памяти и болезни Альцгеймера, поскольку чрезмерное усиление торможения в мозге способно не только помогать, но и усугублять отдельные формы когнитивного снижения.

Ранее ученые выяснили, при каком сценарии Земля выживет, даже если Солнце потухнет.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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