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В Японии поступила в продажу ложка на батарейках, которая делает еду более соленой

ложка, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 13:41 Фото: kyodonews
Электрическая ложка, которая делает еду более соленой, поступила в продажу в Японии. Ложка, изготовленная из пластика и металла, предназначена для людей, пытающихся сократить потребление соли, сообщает Zakon.kz.

В Японии взрослые потребляют в среднем около 10 г соли в день, что вдвое превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения норму. Ученые считают, что избыточное потребление натрия связано с увеличением случаев высокого кровяного давления, инсультов и других состояний.

Электрическая ложка для соли работает, пропуская слабый электрический ток через кончик устройства, чтобы концентрировать молекулы ионов натрия на языке. По словам японского производителя Kirin, это увеличивает воспринимаемую соленость еды в полтора раза, пишет Kyodo.

Пользователи могут выбрать предпочитаемую интенсивность из четырех различных уровней, заявили в компании.

"Чудо-ложка" была разработана совместно с профессором Университета Мэйдзи Хомеем Мияшитой, который ранее продемонстрировал эффект улучшения вкуса в прототипах электрических палочек для еды с использованием тока. В прошлом году он получил Шнобелевскую премию по питанию.

Согласно опросу, проведенному компанией в 2021 году, люди, которые пытаются ограничить потребление соли, часто жалуются, что еда становится безвкусной.

Ложка весит 60 г и работает от литиевой аккумуляторной батареи. Стоимость – 19 800 иен (56 тысяч тенге или 126 долларов США).

Врач-нутрициолог Наталья Дивеева назвала симптомы дефицита и избытка йода. 

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