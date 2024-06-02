Солнцестояние, дневной метеорный поток, Клубничное полнолуние: какие астрономические явления ждать в июне

Любители ночного неба смогут наблюдать захватывающие астрономические явления в июне. И это не только Парад планет, но и удивительно близкое сближение Сатурна с яркой Луной, звездопад Дневных Ариетид, кометы и др, сообщает Zakon.kz.

По информации Starwalk 7 июня будет максимум Дневных Ариетид, самого сильного дневного метеорного потока в году. В час может наблюдаться до 30 "падающих звезд".

Метеоры Дневных Ариетид будут видны перед самым рассветом, и увидеть их - не самая простая задача для наблюдателя.

Также в этом месяце достигает пика метеорный поток июньские Боотиды, но его максимальная интенсивность непредсказуема. Обычно он производит всего 1-2 метеора в час, так что метеоры июньских Боотид сложно отличить от спорадических метеоров.

Астрономы также сообщили, что для наблюдателей в Северном полушарии лучшей видимой кометой июня станет периодическая комета 13P/Ольберса, которая достигнет своей ближайшей точки к Солнцу (перигелия) 30 июня 2024 года. В течение июня её видимый блеск будет колебаться между 8 и 7, так что ее можно будет увидеть в небольшие бинокли. В этом месяце наблюдатели в Северном полушарии смогут наблюдать комету в вечернем небе, низко над горизонтом. В августе 2024 года она появится в небе Южного полушария, также низко над западным вечерним горизонтом. Используйте приложение Sky Tonight, чтобы найти комету на небе.

Комета 154P/Брюингтона совершит своё максимальное сближение с Солнцем 11 июня 2024 года — именно тогда комета будет наиболее яркой. Однако, даже на пике яркости, комета остается тусклой, с видимым блеском 10, и для её наблюдения потребуются большие бинокли или небольшой телескоп. В Северном полушарии комета поднимется низко над северо-восточным горизонтом утром. Со временем она постепенно будет подниматься выше, но ее яркость будет уменьшаться. К сожалению, 154P/Брюингтона не будет видна из Южного полушария.

Ученые также рассказали, что 27 июня произойдет одно из самых интересных астрономических событий июня. Сатурн пройдет невероятно близко к Луне, освещенной на 69%, на расстоянии всего 0°06'. Оба объекта будут хорошо видны невооруженным глазом после полуночи, при этом Сатурн будет самой заметной планетой в этом месяце.

Жители южных регионов Южной Америки получат уникальную возможность наблюдать покрытие Луной Сатурна, когда Луна пройдет перед планетой, временно скрывая ее из виду.

А 20 июня, в 01:50 по времени Астаны, наступит солнцестояние. В этот день Северное полушарие будет наклонено ближе всего к Солнцу и жители северных широт смогут наблюдать самый длинный день и самую короткую ночь. Это событие называется летним солнцестоянием и, с астрономической точки зрения, знаменует первый день лета. В Южном полушарии, которое в этот день будет максимально отклонено от Солнца, произойдет обратное. Там люди будут наблюдать самый короткий день и самую длинную ночь в году - то есть зимнее солнцестояние, которое приносит первый день зимы.

В субботу, 22 июня, на небе засияет "Клубничное полнолуние". Точное время события — 06:08, однако лунный диск будет выглядеть полностью освещенным примерно за день до и после этого момента. Наблюдать полнолуние лучше всего после захода Солнца в пятницу, 21 июня. Когда Луна только взойдет над юго-восточным горизонтом, она будет выглядеть больше чем обычно и приобретет желтоватый оттенок.

Это полнолуние наступает вскоре после солнцестояния 20 июня, поэтому даже около полуночи Луна будет необычно низко в небе Северного полушария. В Южном полушарии, наоборот, она будет расположена выше, чем обычно. Из-за названия "Клубничное полнолуние" может создаться впечатление, что наш естественный спутник станет розовым, но это не так. Название полнолуния происходит от коренных американских племен, которые использовали это время для сбора урожая клубники.

Ранее астрономы напомнили про парад планет 3 июня.