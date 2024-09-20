Пользу оливок при лечении депрессии оценивают ученые

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что содержащийся в оливках олеацеин смягчает воспаление в мозге, стимулирует образование новых нервных клеток и может быть полезен при лечении депрессии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Cell Communication and Signaling, эксперты испытали пероральное введение олеацеина мышам с искусственно вызванной депрессией. Однократный прием препарата повысил выработку молекулы BDNF у животных. Другие исследования показывают, что BDNF играет решающую роль в профилактике и лечении депрессии и воспаление в нервной системе.

Отмечается, что введение препарата в течение 10 дней привело к уменьшению выраженности симптомов депрессии у мышей по сравнению с контрольными животными, которые не получали препарат.

Согласно результату анализов, у животных изменилась активность генов. Это привело не только к увеличению выработки BDNF, но и к смягчению воспаления в мозге, которое сопровождает депрессию и другие заболевания.

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