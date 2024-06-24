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Что может повысить шансы на выживание после инсульта – исследование

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 09:00 Фото: pixabay
Исследование показало, что модификация дома перенесшего инсульт человека может снизить риск летального исхода, сообщает Zakon.kz.

В журнале Archives of Physical Medicine and Rehabilitation пишут, что 90% после инсульта посетили эрготерапевты – специалисты по модификации пространства с учетом потребностей человека. Они выявили и устранили барьеры в домах участников: установили перила на лестницы, подняли сиденья туалетов и установили источники света в темных коридорах. Отмечается, что пациентам объяснили, как безопасно и эффективно выполнять различные действия. Еще 90 пациентов после инсульта не работали с эрготерапевтом.

Ученые заметили, что за период исследования скончались 10 человек из группы, которая не работала с эрготерапевтом. Также пациенты, чьи дома модифицировали, реже нуждались в переводе в дом престарелых или реабилитационный центр.

Авторы работы утверждают, что при инсульте высока вероятность депрессии. Она связана с тем, что люди не могут вернуться к нормальной жизни в обществе и теряют независимость в быту: от посещения туалета до подъема по лестнице. Ученые считают, что программы модификации дома следует включить в страховку: около 500 долларов могли бы спасти многие жизни. Кроме того, больным будет требоваться меньше лекарств и приемов врачей.

Ранее сообщалось, что в Караганде помогли мужчине, получившему инсульт за рулем.

Елена Беляева
Интересное 2024 год Исследования
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