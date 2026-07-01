Врачи рассказали, какой витамин может повысить шансы на выживание

Высокие дозы витамина С, вводимого внутривенно, могут повысить шансы на выживание пациентов с тяжелыми травмами и снизить риск опасных осложнений, передает Zakon.kz.

К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале BMJ Military Health. Ученые проанализировали шесть исследований с участием 5171 пациента.

Они оценивали, как внутривенное введение высоких доз витамина С влияет на смертность, развитие сепсиса, полиорганной недостаточности и продолжительность пребывания в больнице.

"Терапия была связана со снижением риска смерти в течение 30 дней после госпитализации, более редким развитием сепсиса и полиорганной недостаточности, а также с сокращением времени пребывания в отделении интенсивной терапии и стационаре. В четырех исследованиях отмечалось уменьшение частоты сепсиса, а в двух – снижение риска отказа нескольких органов", – отмечается в публикации.

При этом авторы подчеркивают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать высокие дозы витамина С в качестве стандартного лечения пациентов с тяжелыми травмами.

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