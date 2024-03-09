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В Караганде помогли мужчине, получившему инсульт за рулем

мужчина потерял сознание за рулем в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 10:08 Фото: скриншот видео
8 марта полицейские Караганды спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта, сообщает Zakon.kz.

К патрульным подъехал автомобиль, водитель которого сообщил об инциденте на одном из перекрестков 19-го микрорайона.

Подъехав к месту, полицейские увидели на перекрестке автомобиль, который выехал на бордюр.

"Машина, которая была заведенная, буквально висела на ней и одно колесо крутилось. Дверь авто была заблокирована. Я разбил стекло со стороны переднего пассажирского места и так попал в салон", – рассказал полицейский Мукажан Акжаркен.

Затем он вместе с напарником Бериком Кенесовым вынесли мужчину на улицу. С его слов, у водителя били судороги, при этом язык перекрывал дыхательные пути – явные признаки инсульта.

"Мы знали, как действовать при таких ситуациях, и оказали мужчине первую медицинскую помощь. Вздохнули с облегчением, когда он стал оживать на глазах. После этого доставили мужчину в медицинское учреждение".

По словам медиков, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как стабильное.

Ранее в Атырауской области полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед.

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