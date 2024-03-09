В Караганде помогли мужчине, получившему инсульт за рулем
Фото: скриншот видео
8 марта полицейские Караганды спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта, сообщает Zakon.kz.
К патрульным подъехал автомобиль, водитель которого сообщил об инциденте на одном из перекрестков 19-го микрорайона.
Подъехав к месту, полицейские увидели на перекрестке автомобиль, который выехал на бордюр.
"Машина, которая была заведенная, буквально висела на ней и одно колесо крутилось. Дверь авто была заблокирована. Я разбил стекло со стороны переднего пассажирского места и так попал в салон", – рассказал полицейский Мукажан Акжаркен.
Затем он вместе с напарником Бериком Кенесовым вынесли мужчину на улицу. С его слов, у водителя били судороги, при этом язык перекрывал дыхательные пути – явные признаки инсульта.
"Мы знали, как действовать при таких ситуациях, и оказали мужчине первую медицинскую помощь. Вздохнули с облегчением, когда он стал оживать на глазах. После этого доставили мужчину в медицинское учреждение".
По словам медиков, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время состояние пациента врачи оценивают как стабильное.
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