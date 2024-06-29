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Рыбий жир уменьшает склонность к насилию – исследование

рыбий жир уменьшает склонность к насилию, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 21:19 Фото: pixabay
Американские ученые из Пенсильванского университета доказали, что употребление в пищу добавки омега-3, содержащейся в рыбьем жире приводит к умеренному, но значительному снижению агрессии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Aggression and Violent Behavior, эксперты проанализировала 29 научных работ, посвященных измерению агрессии и воздействию омега-3. Эти публикации охватили около 30 лет и включали данные 3,9 тыс. участников.

Согласно исследованию, добавление омега-3 приводит к умеренному снижению агрессии. Общее снижение агрессии составило 16,2% при учете независимых выборок и немного увеличилось до 20,4% и 27,8% при учете независимых исследований и лабораторий соответственно.

На основании анализа ученые предполагают, что добавки омега-3 могут быть весьма эффективными в различных группах населения и условиях.

"Мы ожидали увидеть эффект дозы, с большей пользой при увеличении порций омега-3, но мы этого не обнаружили. Даже скромное добавление жирных кислот, похоже, полезно", – отметили ученые.

По словам специалистов, рыбий жир нельзя считать панацеей от агрессивного поведения, потому что на него влияет много других факторов наряду с питанием.

Отмечается, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе и добавках рыбьего жира связаны с функциями мозга. Они способствуют различным видам когнитивной деятельности, включая усиление роста нейронов, регулирование нейротрансмиттеров и экспрессии генов, а также поддержку сигналов нервных клеток. Они также уменьшают воспаление мозга и улучшают мозговой кровоток.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила проведения экспертизы при медицинских инцидентах.

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