Искусственный интеллект поможет казахстанским депутатам писать законы

Директор Института парламентаризма РК Канатбек Сафинов на международной научно-практической конференции "Искусственный интеллект и право" 24 мая рассказал, что в течение года инструменты ИИ будут помогать казахстанским депутатам писать законы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что применение инструментов искусственного интеллекта в современном мире очень важно.

"Сегодня ситуация так быстро меняется и нужно оперативно обрабатывать большие объемы данных. Соответственно, видя ситуации, которые происходят даже у нас в Казахстане – ЧС или события в общественной жизни, нужна быстрая реакция – принятие законов либо соответствующих решений. В этом вопросе много решений есть у инструментов ИИ", – сказал директор Института парламентаризма РК.

По его словам, в законотворческом процессе может применяться достаточно много инструментов ИИ. Часть из них направлена на организационно-техническую помощь.

"То есть, если депутаты выступают, то инструменты ИИ могут его речь преобразовать на машинописный вид. Но есть еще часть инструментов, которая поможет делать интеллектуальную работу: писать законы и проводить экспертизу, делать оценку последствий. Мы в Казахстане тратим громадные деньги на этот весь процесс, на экспертизу закона. Когда эти законы вносятся в Парламент, депутаты теряют большое количество времени на бюрократическую и техническую работу", – считает Сафинов.

По его мнению, сейчас стоит важная задача – разработать такие инструменты, которые помогли бы депутатам в процессе принятия решений видеть перспективы новых законов.

"Как раз инструменты, которые разрабатываются, будут помогать депутатам видеть эффективность этих законов, будут помогать писать законы, чтобы депутаты занимались в основном выявлением проблем, которые интересуют население, и как эти проблемы решать, а не писать тексты законов. Нужно освободить их от этой рутинной и технической работы. Тем более законы сейчас очень сложные", – продолжил Канатбек Сафинов.

Он также привел в пример опыт Европы, а именно – греческого парламента. Там используется более 200 инструментов ИИ, а порядка 33 – непосредственно в законотворческом процессе.

Ранее стало известно, что в Казахстане создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. Подробнее можно прочитать здесь.