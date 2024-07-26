Какой олимпийский вид спорта наиболее энергозатратный

Международная группа ученых из США и Китая подсчитала, какие виды спорта в программе летних Олимпийских игр 2024 года сжигают больше всего калорий и требуют максимальных затрат энергии организма атлетов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Journal of Sport and Health Science, специалисты обычно определяют энергозатраты как меру калорий на килограмм веса тела в час (ккал/кг/час). Таким образом, если упражнение потребляет 2 ккал/кг/час, можно ожидать, что среднестатистический спортсмен сожжет 168 калорий за 60-минутную тренировку.

Согласно расчетам, больше всего калорий на килограмм веса в час в ходе грядущей Олимпиады потратят бегуны.

Уточняется, что ускорение требует гораздо больше энергии, чем бег с постоянной скоростью. Поэтому такие дисциплины, как спринт 100 м, в которых спортсмены моментально ускоряются от ноля до пяти метров в секунду, будут сжигать большое количество калорий за короткий период.

Между тем самый быстрый бегун в мире Усэйн Болт при преодолении стометровки сжигал 91,2 ккал/кг/час.

Эксперты сравнили: бег на марафонскую дистанцию в стабильном темпе тратит почти в пять раз (21 ккал/кг/час) меньше энергии, но за счет большой продолжительности забега атлеты расходуют около 2340 килокалорий, чтобы достичь финишной черты, преодолев 42,1 км.

Также ученые выделяют езду на велосипеде (16,8 ккал/кг/час), скоростную греблю, которая сжигает 15,5 ккал/кг/час, спортивные единоборства – 10,5 ккал/кг/час и прыжки на батуте – 10,3 ккал/кг/час.

По информации журнала, когда речь идет о соревнованиях по плаванию, потребность в энергии варьируется в зависимости от стиля плавания, уровня мастерства спортсмена и того, проходят ли соревнования в бассейне или на открытой воде, отметили специалисты.

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