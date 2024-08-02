Ледники Горного Алтая окрасились в кроваво-красный цвет и стали быстрее таять

Ученые и студенты во время исследования ледников Горного Алтая выявили бурное цветение водорослей Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная), которые способны существовать при низких температурах, сообщает Zakon.kz.

В последнее время эти одноклеточные растения стали более активными, что приводит к окрашиванию ледника Водопадный в кроваво-красный цвет. Этот феномен снижает альбедо – показатель отражающей способности ледника, отмечается на сайте Томского государственного университета.

"В этом году цветение водорослей еще более мощное, чем было в прошлом. Что удивительно, при отсутствии облачности "алые поля" на Водопадном были видны еще с ледника Большой Левый Актру, расположенного в пяти километрах от него. При измерении оказалось, что значение отражательной способности на участках, покрытых водорослями, заметно ниже, чем на участках без них", – поделилась наблюдениями магистрантка кафедры гляциологии и криолитологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Евгения Шкуринова.

Фото: выпускник ТГУ Дмитрий Сорокин

Но эти участки на леднике были не самыми "темными". Скопление частиц пыли вело к еще более низким показателям альбедо. Согласно данным съемки, альбедо чистой поверхности ледника составило 31-38%, на участке с водорослями этот показатель равен 26%, а на участках, покрытых пылью, – 14-20%. "Потемнение" поверхности ледника приводит к активизации таяния льда и снега на таких участках.

Фото: выпускник ТГУ Дмитрий Сорокин

"Это явление, безусловно, должно исследоваться учеными. Увеличение активности водорослей на леднике может свидетельствовать об изменении условий существования не только живых организмов на леднике, но и их влиянии на существование самих ледников", – отметила Шкуринова.

Ученые планируют продолжить изучение реакции ледников на изменение климата.

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