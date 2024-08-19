Ученые обеспокоены появлением "кокаиновых акул" в океане

Антропогенное загрязнение океана проявляется по-разному. Одним из самых необычных последствий стало появление "кокаиновых акул", что уже некоторое время серьезно беспокоит экологов, сообщает Zakon.kz.

По информации журнала Science of The Total Environment, эта проблема обострилась вблизи побережья обеих Америк, где пролегают крупные морские маршруты наркотрафика. Пачки с кокаином иногда находят на пляжах. Это означает, что есть вероятность, что некоторые пачки могли повредиться и загрязнить содержимым воду.

Группа бразильских биологов выявила высокие концентрации кокаина и его составляющих (в частности бензоилэкгонина) в организмах диких бразильских длиннорылых акул Rhizoprionodon lalandii.

Ученые обследовали 13 акул, пойманных недалеко от Рио-де-Жанейро. Они провели тщательный химический анализ тканей, который подтвердил наличие кокаина и его элементов в печени и мышцах всех акул, кроме одной. Максимальное значение кокаина составило 10,75 микрограмма на килограмм веса акулы.

Наркотики несут разрушительный эффект для здоровья акул, многие виды которых находятся под угрозой исчезновения. Присутствие кокаина в организме акул говорит о том, что другие морские обитатели тоже, вероятно, подвержены этому негативному влиянию.

Поэтому "зараженные" кокаином рыбы могут представлять опасность для людей, которые употребляют их в пищу.

Ранее ученые ответили, почему до сих пор нет настоящей фотографии Млечного Пути.