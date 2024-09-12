В Индии могут запретить микрогранулы в средствах личной гигиены
По информации The Guardian, исследователи утверждают, что Индии следует рассмотреть вопрос о запрете использования микрогранул в средствах личной гигиены, как это делают многие другие страны мира.
Микрогранулы – это тип микропластика, который используется в косметических продуктах для отшелушивания кожи. Их запретили в Нидерландах в 2014 году, а затем и во многих других странах, включая США в 2015 году и Великобританию в 2018 году.
При этом производство микрошариков в Индии пока не запрещено, и, по прогнозам, оно будет расти "тревожно высокими" темпами.
Микропластиковые частицы, обнаруженные в различных местах – от вершины горы Эверест до дна Марианской впадины, связаны с целым рядом проблем со здоровьем у людей и диких животных, включая гормональный дисбаланс и закупорку кишечника.
Некоторые микрогранулы пигментированы потенциально токсичными химическими веществами, которые, как правило, привлекают организмы, которые могут питаться ими из любопытства.
В настоящее время в Индии не существует регулирования использования микрогранул, хотя правила обращения с пластиковыми отходами регулярно изменяются, и существуют некоторые запреты на одноразовый пластик.
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