В Индии могут запретить микрогранулы в средствах личной гигиены

Тип микропластика, используемый в отшелушивающих средствах для кожи и запрещенный в Великобритании и США, обнаружен в 45% исследованных индийских продуктов, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, исследователи утверждают, что Индии следует рассмотреть вопрос о запрете использования микрогранул в средствах личной гигиены, как это делают многие другие страны мира.

Микрогранулы – это тип микропластика, который используется в косметических продуктах для отшелушивания кожи. Их запретили в Нидерландах в 2014 году, а затем и во многих других странах, включая США в 2015 году и Великобританию в 2018 году.

При этом производство микрошариков в Индии пока не запрещено, и, по прогнозам, оно будет расти "тревожно высокими" темпами.

Микропластиковые частицы, обнаруженные в различных местах – от вершины горы Эверест до дна Марианской впадины, связаны с целым рядом проблем со здоровьем у людей и диких животных, включая гормональный дисбаланс и закупорку кишечника.

Некоторые микрогранулы пигментированы потенциально токсичными химическими веществами, которые, как правило, привлекают организмы, которые могут питаться ими из любопытства.

В настоящее время в Индии не существует регулирования использования микрогранул, хотя правила обращения с пластиковыми отходами регулярно изменяются, и существуют некоторые запреты на одноразовый пластик.

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