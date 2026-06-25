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Как часто на самом деле нужно мыть собаку: раскрыты важные нюансы

купание собаки, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:51 Фото: pixabay
Один из самых распространенных вопросов владельцев домашних животных: как часто нужно купать питомца? В случае с собаками ответ на него не так прост, как кажется, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют профессиональные грумеры, кожа собак вырабатывает естественные масла, которые защищают шерсть и поддерживают ее здоровье, и нарушение этого баланса из-за слишком частого купания может привести к сухости, раздражению и тусклой, ломкой шерсти. С другой стороны, если с купанием затянуть, это может привести к неприятному запаху, образованию колтунов и потенциальным проблемам с кожей.

Оптимальный период между купаниями зависит от большего количества факторов: порода собаки, тип шерсти, уровень активности, состояние кожи и даже время года.

"Частота купания не является универсальной, она зависит от структуры шерсти вашей собаки, уровня ее активности и общего состояния кожи. У собак с шерстью, такой как пудели и дудлы, шерсть постоянно растет, поэтому их обычно нужно купать каждые 3-4 недели, чтобы предотвратить образование колтунов. Собак с более короткой, гладкой шерстью, таких как боксеры или бигли, можно купать каждые 6-8 недель. Однако собаки с короткой шерстью вырабатывают больше кожного сала, чем породы с длинной шерстью, а это значит, что "собачий запах" может вернуться быстрее после купания. Собак с густой и двойной шерстью, таких как хаски, можно купать каждые 6-10 недель, в зависимости от сезона", – рассказала Paradepets сертифицированный мастер-грумер из PetSmart Эшли Бельц.

Но перед тем как окончательно определиться с графиком купания вашей собаки, следует учесть несколько других важных моментов.

Проверка запаха – отличный способ определить график купания вашей собаки. Обычные собачьи запахи – это естественное явление, но любой запах, шлейф которого остается надолго и становится резким, – это сигнал к тому, чтобы отправить питомца в ванну.

"Мытье питомца до того, как он провалит "тест на запах", может привести к ряду проблем с кожей, особенно к сухости. Хотя чистый, пушистый щенок – это прекрасное зрелище, чрезмерное купание является одной из самых распространенных причин хронических проблем с кожей у собак. Чтобы кожа вашей собаки оставалась здоровой и не чесалась, рекомендуется купать ее только по мере необходимости. Чрезмерное мытье может лишить шерсть животного натуральных масел, которые также поддерживают кожу в хорошем состоянии", – рассказала вице-президент компании по производству натуральных средств по уходу за животными Карла Нг-Гарретт.

Короткошерстные, гладкошерстные собаки

У таких собак как бостон-терьер, чихуахуа или немецкий дог один из самых простых графиков купания в собачьем мире.

"Зачастую за такими собаками проще всего ухаживать, поскольку не приходится бороться с сильными колтунами и грязью, забивающейся в их шерсть", – поделилась Нг-Гарретт.

Хотя короткошерстные породы нуждаются в купании время от времени, им часто достаточно более простых промежуточных решений, таких как салфетки для ухода или сухой шампунь.

Породы с двойной шерстью

У таких собак как хаски, золотистые ретриверы и немецкие овчарки густая, многослойная шерсть требует особого ухода. Для пород с двойной шерстью само купание почти второстепенно по сравнению с тем, что происходит до и после него.

Регулярное вычесывание и профессиональная сушка феном – важный аспект ухода за шерстью. А слишком частое купание может нарушить естественные функции шерсти и выработку масел, необходимых для здоровья обоих слоев.

Большинство грумеров рекомендуют купать собак с двойной шерстью каждые 6-10 недель, с более частым вычесыванием в промежутках между купаниями, а также увеличивать частоту купания в периоды сильной линьки, такие как весна и осень.

Собаки с кучерявой и густой шерстью

Великолепная шерсть таких собак как дудлы, пудели и другие породы с кудрявой или густой шерстью требует более тщательного ухода, чем у большинства других пород.

Без регулярного мытья их кудри могут быстро спутаться. Для этих пород купание каждые 3-4 недели – это не роскошь, а необходимость.

Регулярные купания в сочетании с постоянным вычесыванием помогут сохранить шерсть собаки с курчавой шерстью здоровой, послушной и без колтунов.

Бесшерстные породы

Может показаться, что бесшерстные породы проще всего содержать, но это не так.

"Бесшерстным породам необходимы регулярное купание и уход за кожей, поскольку без шерсти на коже могут накапливаться естественные масла. Регулярное купание и использование увлажняющих средств могут помочь предотвратить раздражение и закупорку пор", – рассказала специалист по уходу за домашними животными Ада Бояк.

Кроме того, когда речь идет о частоте купания собаки, образ ее жизни имеет такое же важное значение, как и тип ее шерсти. Собаке, которая большую часть времени проводит в помещении, потребуется менее частое купание и расчесывание, чем той, которая регулярно гуляет на улице.

О том, как часто нужно купать кошку, можно почитать здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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