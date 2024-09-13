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Математики вывели новый класс геометрических фигур

Новые геометические формы , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 04:14 Фото: pixabay
Ученые из Оксфордского университета опубликовали исследование, в котором рассказали об открытии нового класса геометрических форм – "мягких клеток". Эта находка переворачивает представление о привычных квадратах, треугольниках и других знакомых фигурах, сообщает Zakon.kz.

Один из авторов исследования, профессор Ален Гориели, отметил, что в природе редко встречаются формы с острыми краями. По его словам, "природа не терпит вакуума, как и острых углов". В качестве примера он привел срезы луковиц или мышечных тканей, где клетки располагаются плавно, образуя мозаики без прямых линий и острых углов.

В отличие от классических фигур, таких как прямоугольники или треугольники, "мягкие клетки" имеют минимальное количество углов и изогнутые грани, что позволяет им лучше заполнять пространство, как это делает природа. Такие формы встречаются повсюду: от клеток организма до раковин моллюсков и речных островов.

Исследователи объяснили, что создание резких углов в природе требует больших затрат энергии, поскольку такие структуры подвержены влиянию поверхностного натяжения и эластичности и стремятся сгладить края.

Открытие не только демонстрирует математическое объяснение природных форм, но и может оказать влияние на такие области, как биология, архитектура и даже робототехника, где требуется заполнять пространство плавными, но эффективными структурами.

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