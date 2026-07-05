Ученые назвали самую распространенную геометрическую фигуру, встречающуюся в природе

Математики издавна были очарованы геометрией природных форм. Силы природы сходятся, создавая спирали, многоугольники и множество других форм как в живых, так и в неживых объектах, в масштабах от микроскопических до галактических, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Discoverwildlife, шестиугольник в этом ряду занимает главенствующее место.

Его признали самой распространенной наблюдаемой фигурой на Земле. Он встречается повсюду: от животных и строящихся ими сооружений до кристаллических образований и пузырей.

Шестиугольные формы постоянно встречаются в природе во многом благодаря своей эффективности. Плоская поверхность, покрытая шестиугольниками, охватывает равные площади, используя меньшую общую длину стенок, чем любая другая правильная форма, как это демонстрируют ячейки в сотах.

Строя ячейки, содержащие яйца, личинки и мед, в шестиугольной форме, пчелы могут максимально эффективно использовать пространство внутри своих ульев.

Изначально эта теория возникла как "теорема о сотах" в 36 году до нашей эры, когда римский эрудит Марк Теренций Варрон впервые предложил ее, хотя и не смог доказать. В конечном итоге теорема была доказана математиком Томасом К. Хейлсом в 1999 году.

Аналогично кератиновые щитки панциря черепахи , покрывающие ее костный панцирь, имеют шестиугольную форму. Они эффективно покрывают панцирь с самого начала и позволяют ему стабильно расти – щитки растут вместе с костью под ними, расширяясь и не оставляя зазоров.

, покрывающие ее костный панцирь, имеют шестиугольную форму. Они эффективно покрывают панцирь с самого начала и позволяют ему стабильно расти – щитки растут вместе с костью под ними, расширяясь и не оставляя зазоров. Шестиугольная форма также заметна в глазах членистоногих . Крошечные шестиугольные грани, известные как омматидии, покрывают куполообразную поверхность их глаз, обеспечивая максимальное поле зрения. Как ни странно, по мере роста членистоногого каждая грань сначала представляет собой квадрат на краю купола, а затем превращается в шестиугольник, встраиваясь в ряд предшествующих ей граней.

. Крошечные шестиугольные грани, известные как омматидии, покрывают куполообразную поверхность их глаз, обеспечивая максимальное поле зрения. Как ни странно, по мере роста членистоногого каждая грань сначала представляет собой квадрат на краю купола, а затем превращается в шестиугольник, встраиваясь в ряд предшествующих ей граней. Конечно, кристаллы могут принимать и множество других форм в зависимости от химической структуры и действующих на них сил. Однако многие узнаваемые кристаллы действительно имеют форму шестиугольников – от снежинок и кварцевых кристаллов в форме копий, которые можно найти в сувенирных магазинах, до базальта, образовавшегося в результате остывания лавы.

могут принимать и множество других форм в зависимости от химической структуры и действующих на них сил. Однако многие узнаваемые кристаллы действительно имеют форму шестиугольников – от снежинок и кварцевых кристаллов в форме копий, которые можно найти в сувенирных магазинах, до базальта, образовавшегося в результате остывания лавы. Хотя не каждое соединение пузырьков имеет шестиугольную форму, большинство из них являются таковыми – по тем же причинам, по которым соты и кристаллы имеют шесть граней.

Ранее сообщалось, что археологи с трудом подняли редкий пятитонный саркофаг, спрятанный в некрополе 1500 лет назад.