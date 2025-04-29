Советский космический аппарат рухнет на Землю в начале мая

Автоматическая межпланетная станция (АМС) "Космос-482", запущенная в 1972 году для изучения Венеры, вернется в атмосферу Земли в период с 8 по 11 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, станцию "Космос-482" отправили по направлению к Венере 53 года назад. Запуск был успешным, но из-за проблем с таймером двигатель аппарата преждевременно отключился и АМС не смогла покинуть околоземную орбиту.

Фото: Wikimedia

Пробыв в космосе более полувека, "Космос-482" в ближайшее время должен войти в атмосферу и упасть на планету.

Поскольку станцию сконструировали таким образом, чтобы она могла выдерживать ускорение, высокое давление и экстремальную жару Венеры, большая часть почти 500-килограммового аппарата сможет достичь земной поверхности.

Ранее ученые раскрыли 30-летнюю загадку метеоритов.