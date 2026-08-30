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Наука и технологии

Старше египетских пирамид: в болотах Луизианы нашли загадочный комплекс

Пирамида, вода, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 06:29 Фото: magnific
Монументальный курганный комплекс возрастом 5400 лет, скрытый в болотах Луизианы, изменил представление археологов о древних сооружениях. Более 5000 лет это место оставалось под землей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, ученым удалось выяснить, что общины охотников-собирателей создали монументальный ландшафт Уотсон-Брейк почти за 2000 лет до древнейших египетских пирамид.

На протяжении десятилетий земляные сооружения оставались практически невидимыми под деревьями, корнями и болотной растительностью в долине реки Уачита.

История этого памятника началась в 1981 году, когда археолог-любитель Река Джонс заметила, что несколько обнаженных образований в ландшафте выглядели слишком структурированными, чтобы быть естественными.

После того, как были расчищены части территории, Джонс обнаружила одиннадцать курганов, соединенных гребнями и расположенных по кругу.

Это открытие впоследствии привлекло внимание археолога Джо Сондерса, который изучал это место в ходе исследования других древних земляных сооружений в Луизиане.

Радиоуглеродное датирование показало, что комплекс был построен около 3400 года до нашей эры и развивался в течение приблизительно четырех столетий.

В исследовании 1997 года сообщалось, что Уотсон-Брейк примерно на 1900 лет старше других известных курганных комплексов с земляными ограждениями в Северной Америке.

Исследователи также обнаружили, что почва под курганами была намеренно уплотнена, что помогло сохранить сооружения на протяжении тысяч лет. Планировка участка свидетельствует о тщательной организации: строители выравнивали части комплекса с окружающим ландшафтом, прежде чем добавлять новые курганы и соединять их гребнями.

Самый большой курган достигал примерно 7,6 м в высоту. Археологи подсчитали, что на строительство курганов и гребней потребовалось около 100 тыс. часов, что свидетельствует о высоком уровне сотрудничества между людьми, которые строили это сооружение.

Строители памятника Уотсон-Брейк принадлежали к культуре Эванс, палеоиндейскому населению, которое зависело от сезонных перемещений, охоты, рыболовства и собирательства, а не от земледелия.

Ранее мы писали о том, что ледниковый период на Земле вызвало космическое событие, которое стабильно повторяется.

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Аксинья Титова
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