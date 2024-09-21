Эксперты нашли источник жутких звуков из глубин Марианской впадины

Американские ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований узнали точную причину странных звуков, впервые обнаруженных в Тихом океане в 2014 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Frontiers in Marine Science, необычные шумы зафиксировали еще 10 лет назад в ходе акустического обследования Марианской впадины. Отметим, что максимальная глубина впадины достигает почти 11 км. По словам специалистов, феномен напоминал резкий металлический звон. Явление назвали "биотвангом" (тванг – термин для обозначения вибрирующего звука электрогитары).

Уточняется, что в ходе дальнейших изысканий исследователи предположили, что загадочные звуки издают синие или горбатые киты. Однако биотванг не соответствовали ни одному из известных сигналов этих животных.

Согласно новым данным, биотванг издают полосатики Брайда – крупные усатые киты размерами до 14 м и массой до 25 тонн. Команда сопоставила возникновение звуков с миграционными путями этого вида с помощью анализа многолетних аудиозаписей, сделанных станциями мониторинга по всему Марианскому архипелагу и его окрестностям.

Специалисты применили искусственный интеллект для преобразования звука в спектрограммы, которые можно было легко отличить от других шумов с помощью алгоритма машинного обучения.

Исследование также показало, что биотванг можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, несмотря на то, что киты Брайда бродят по гораздо более обширной территории, что позволяет предположить, что этот звук издает только определенная популяция китов.

Ранее сообщалось, что у берегов Норвегии умер кит, подозреваемый в шпионаже в пользу России.