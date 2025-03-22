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Наука и технологии

Ученые раскрыли природу таинственных звуков из Марианской впадины

океан, ученые, марианская впадина, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 18:11 Фото: pixabay
Происхождение загадочных звуков, зафиксированных в Марианской впадине и напоминающих шум космических кораблей, удалось установить благодаря работе исследователей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Science XXI, необычные акустические сигналы из самого глубокого места на Земле издают киты Брайда. Эти морские млекопитающие используют низкие, вибрирующие звуки, напоминающие металлический звон, для ориентации и общения в океанических глубинах.

Первую запись подобных звуков сделали еще в 2014 году в рамках акустического мониторинга Марианской впадины в Тихом океане. Расшифровка загадочных сигналов стала возможной с помощью искусственного интеллекта, который обработал более 200 тысяч часов аудиоданных.

Сопоставив полученные звуки с маршрутами миграции китов, ученые пришли к выводу, что акустические сигналы исходят исключительно из северо-западной части Тихого океана, где и обитает популяция китов Брайда.

Ранее китайские ученые рассказали, что нового нашли на дне Марианской впадины. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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