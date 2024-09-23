Ученые ответили, стоит ли ожидать возвращения магнитных бурь 25 сентября, сообщает Zakon.kz.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Так, в понедельник и вторник, 23 и 24 сентября, была нормальная магнитосфера с К-индексом 2 (зеленый уровень), без магнитных бурь.

В среду, 25 сентября, солнечная активность увеличится до К-индекса 3 (зеленый уровень) – небольших магнитных волнений, неспособных влиять на самочувствие людей.

Ученые отметили, что прогноз может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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