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Ученые ответили, стоит ли ожидать возвращения магнитных бурь 25 сентября

Магнитные бури сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 02:15 Фото: pixabay
Ученые ответили, стоит ли ожидать возвращения магнитных бурь 25 сентября, сообщает Zakon.kz.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25 сентября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Так, в понедельник и вторник, 23 и 24 сентября, была нормальная магнитосфера с К-индексом 2 (зеленый уровень), без магнитных бурь.

В среду, 25 сентября, солнечная активность увеличится до К-индекса 3 (зеленый уровень) – небольших магнитных волнений, неспособных влиять на самочувствие людей.

Ученые отметили, что прогноз может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Ранее ученые рассказали о характеристиках астероида Апофис, который потенциально представляет опасность для Земли по мнению некоторых астрономов.

Аксинья Титова
Интересное 2024 год Ученые Астрономия Исследования
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