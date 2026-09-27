Археологи нашли под деревней 1800-летний сосуд, наполненный десятками тысяч драгоценностей

Обнаруженный во время раскопок во Франции погребенный кувшин открыл редкую возможность заглянуть в римское прошлое. Сейчас исследователи изучают этот забытый предмет и сохранившиеся в нем за столетия более 40 тыс. монет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, в небольшой французской деревне Сенон археологи нашли три кувшина, наполненные тысячами римских монет. Эти сосуды были захоронены под полом древнего дома, построенного почти 1800 лет назад.

Амфоры, были аккуратно помещены в ямы, вырытые в полу дома римской эпохи. Способ размещения этих кувшинов предполагает, что они могли использоваться в качестве своего рода древней системы накопления.

По словам Винсента Женевьева , нумизмата из INRAP, изучавшего монеты, в первом сосуде находилось около 38 килограммов монет, что примерно равно 23 000-24 000 монетам .

, нумизмата из INRAP, изучавшего монеты, в первом сосуде находилось что примерно равно . Второй сосуд весил около 50 килограммов и, судя по монетам, извлеченным из его разбитого отверстия, вероятно, содержал от 18 000 до 19 000 монет.

Фото: Inrap

Три кувшина нашли в жилом районе поселения, а не в отдельном тайнике.

Такая необычная компоновка указывает на то, что банки предназначались для того, чтобы оставаться доступными. Вместо того чтобы быть закопанными и сразу забытыми, их можно было открывать и использовать в течение длительного времени.

Некоторые улики подтверждают эту идею. К краям двух кувшинов прилипло несколько монет, что свидетельствует о том, что люди добавили больше монет после того, как емкости уже были закопаны в землю, но до того, как ямы были полностью засыпаны.

Дом, где были найдены кувшины, являлся частью более крупного поселения с каменными постройками, подвалами, мастерскими с печами и системами подогрева пола. Неподалеку также находилось римское укрепление.

Вероятно, монеты были захоронены между 280 и 310 годами нашей эры, вскоре после распада Галльской империи. Это отколовшееся государство контролировало Галлию и прилегающие территории между 260 и 274 годами нашей эры, прежде чем было вновь подчинено римскому правлению императором Аврелианом.

Ранее сообщалось о том, что найдены несметные залежи металла, которого хватило бы на вооружение целой армии.