В кухонной утвари и игрушках из черного пластика нашли токсины, вызывающие рак – исследование

Исследователи из некоммерческой организации Toxic-Free Future и Амстердамского института жизни и окружающей среды выяснили, что черный пластик, широко используемый в детских игрушках, кухонной утвари и контейнерах для еды, может вызывать рак, сообщает Zakon.kz.

Эти вещества попадают в пластик в процессе переработки, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

Таким образом опасными для здоровья оказались дешевые шумовки, щипцы и лопатки.

Исследователи обнаружили, что одно из изделий, черные пластиковые бусы, которые часто носят дети, содержит до 22 800 частей на миллион общего количества антипиренов – это почти 3% от всего веса украшения.

Этот показатель почти в три раза превышает допустимые нормы. То же самое касается черных контейнеров для суши, где концентрация антипиренов достигла 11 900 частей на миллион.

Антипирены вроде декабромдифенилового эфира (decaBDE) были запрещены в США в 2021 году из-за их связи с раковыми заболеваниями и нарушениями работы эндокринной и нервной систем. Тем не менее исследование выявило их присутствие в 70% образцов, что сильно превышает допустимые нормы Евросоюза.

Ученые предупреждают, что эти вещества могут проникать в пищу через пластиковые кухонные принадлежности, такие как лопатки и ложки, подвергая людей ежедневной опасности.

Особое беспокойство вызывает факт, что эти опасные вещества могут накапливаться в организме, оказывая долговременное воздействие на здоровье. Специалисты рекомендуют отказаться от использования черного пластика для хранения пищи и избегать игрушек с черными пластиковыми элементами. Также они советуют заменить пластиковые кухонные принадлежности на приборы из нержавеющей стали или других материалов.

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