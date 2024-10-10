Физик из Принстона получил Нобелевскую премию за первые исследования искусственного интеллекта

Джон Дж. Хопфилд получил Нобелевскую премию по физике за первые исследования искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Джону Дж. Хопфилду 91 год. Он был удостоен этой награды вместе с 76-летним Джеффри Э. Хинтоном, который в прошлом году оставил свою работу в Google, чтобы иметь возможность свободно говорить о своих опасениях по поводу этой технологии.

Эта пара единомышленников является центральными фигурами в создании современного искусственного интеллекта.

С 1980-х годов они используют инструменты из физики для разработки основ так называемого "машинного обучения", при котором компьютерам передают массивы данных для изучения ряда задач – от диагностики заболеваний до определения любимых потоковых шоу людей.

"Их исследования сформировали основу машинного обучения, которое может помочь людям принимать более быстрые и надежные решения ", – заявила на пресс-конференции Эллен Мунс, председатель Нобелевского комитета по физике.

Использование этой технологии "стало частью нашей повседневной жизни, например, для распознавания лиц и перевода языков", сказал Мунс, предупредив при этом, что "быстрое развитие ИИ также вызывает обеспокоенность по поводу нашего будущего".

В 1982 году 91-летний ученый изобрел "сеть Хопфилда", тип нейронной сети (так называются подобные программы машинного обучения), которая была способна копировать определенные функции человеческого мозга и вызывать "воспоминания", используя лишь частичную информацию.

Он проработал в Google десять лет, став одним из самых известных голосов в мире по ИИ. Он публично уволился в мае 2023 года, разместив на X, что принял такое решение, "чтобы иметь возможность говорить об опасностях ИИ".

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