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Физик из Принстона получил Нобелевскую премию за первые исследования искусственного интеллекта

Физик из Принстона получил Нобелевскую премию по физике , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 08:20 Фото: Дениз Эпплвайт / Getty Images
Джон Дж. Хопфилд получил Нобелевскую премию по физике за первые исследования искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Джону Дж. Хопфилду 91 год. Он был удостоен этой награды вместе с 76-летним Джеффри Э. Хинтоном, который в прошлом году оставил свою работу в Google, чтобы иметь возможность свободно говорить о своих опасениях по поводу этой технологии.

Эта пара единомышленников является центральными фигурами в создании современного искусственного интеллекта.

С 1980-х годов они используют инструменты из физики для разработки основ так называемого "машинного обучения", при котором компьютерам передают массивы данных для изучения ряда задач – от диагностики заболеваний до определения любимых потоковых шоу людей.

"Их исследования сформировали основу машинного обучения, которое может помочь людям принимать более быстрые и надежные решения ", – заявила на пресс-конференции Эллен Мунс, председатель Нобелевского комитета по физике.

Использование этой технологии "стало частью нашей повседневной жизни, например, для распознавания лиц и перевода языков", сказал Мунс, предупредив при этом, что "быстрое развитие ИИ также вызывает обеспокоенность по поводу нашего будущего".

В 1982 году 91-летний ученый изобрел "сеть Хопфилда", тип нейронной сети (так называются подобные программы машинного обучения), которая была способна копировать определенные функции человеческого мозга и вызывать "воспоминания", используя лишь частичную информацию.

Он проработал в Google десять лет, став одним из самых известных голосов в мире по ИИ. Он публично уволился в мае 2023 года, разместив на X, что принял такое решение, "чтобы иметь возможность говорить об опасностях ИИ".

Ранее ученые раскрыли 50-летнюю тайну крови.

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