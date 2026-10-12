Домогался подростка: робота-дебошира изъяла полиция в Германии после скандального стрима
По информации The Daily Mail, инцидент произошел у ресторана быстрого питания: красный робот под управлением двух подростков (16 и 19 лет) подошел сзади к 16-летней девушке и стал имитировать половой акт. Происшествие сопровождалось стримом в соцсетях и комментариями владельцев.
Подозреваемые попытались спрятать устройство в багажнике автомобиля, но были оперативно задержаны полицией.
ALERT: Robot seized by police after allegedly groping a 16-year-old girl on a live stream. The small red-and-gold robot, wearing a green jumpsuit, sunglasses, a mustache, and a gold chain, grabbed the teenage girl and then made a thrusting motion outside a fast-food restaurant in Cologne, Germany. Police seized the robot, which was hidden in the trunk of a Volkswagen, and seized 2 phones from the suspects. Cologne police believe the men were possibly controlling the robot and are considering s*xual harassment charges.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 12, 2026
Ранее сообщалось, что в Астане и Алматы появятся заводы по производству робототехники.