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Мир

Домогался подростка: робота-дебошира изъяла полиция в Германии после скандального стрима

Робот домогался девочки-подростка у ресторана в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 00:15 Фото: pixabay
В Кельне (Германия) полиция конфисковала 1,2-метрового робота и начала уголовное расследование по подозрению в сексуальных домогательствах, сообщает Zakon.kz.

По информации The Daily Mail, инцидент произошел у ресторана быстрого питания: красный робот под управлением двух подростков (16 и 19 лет) подошел сзади к 16-летней девушке и стал имитировать половой акт. Происшествие сопровождалось стримом в соцсетях и комментариями владельцев.

Подозреваемые попытались спрятать устройство в багажнике автомобиля, но были оперативно задержаны полицией.

Ранее сообщалось, что в Астане и Алматы появятся заводы по производству робототехники.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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