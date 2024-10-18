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Ученые подтвердили, что кошки "почти жидкие"

Ученые доказали, что кошки это почти жидкость, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 14:57 Фото: рixabay
"Кошки (почти) жидкие" – так начинается публикация в научном журнале, касающаяся изучения феномена способности этих животных просачиваться в узкие щели или помещаться, например, в вазы, сообщает Zakon.kz.

Ученые из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште провели исследование, доказавшее, что кошки осознают свои размеры и могут буквально "превращаться в жидкость", чтобы проникать через самые узкие пространства. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Science News.

В эксперименте участвовали 38 кошек, которым предлагалось пройти через отверстия разного типа – узкие и широкие, высокие и низкие. Некоторые из них были закрыты прозрачными крышками, позволяя кошкам увидеть, что находится за препятствием. Исследователи выяснили, что животные не действуют наугад: они оценивают свои размеры и мысленно "примеряют" себя к проему. Если на другой стороне преграды находилось что-то привлекательное – например, игрушка или лакомство – кошка чаще решалась пролезть, даже если для этого ей приходилось изгибаться и принимать необычные позы.

Уровень осторожности у кошек зависел от формы и размера отверстия. Если оно выглядело слишком узким или опасным, животные предпочитали не рисковать. Это подтверждает, что их способность "превращаться в жидкость" – не просто физическая особенность, а сложный поведенческий механизм, включающий оценку рисков и возможной награды.

Полученные данные помогают лучше понять, как кошки воспринимают окружающий мир и как работает их мозг. В будущем это может способствовать созданию более комфортных условий для домашних питомцев.

Ранее мы рассказывали читателю о самых непривередливых породах кошек.

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