Самые неприхотливые породы кошек
Такие питомцы не нуждаются в частом груминге или особом уходе и комфортно чувствуют себя в домашних условиях. Перечислим несколько таких пород.
Британская короткошерстная
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Уход за этими кошками минимальный, регулярного вычесывания раз в неделю достаточно. Они независимые, но ласковые и хорошо переносят одиночество.
Их короткая шерсть не требует частого ухода и не сильно линяет.
Шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)
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Им тоже достаточно вычесывания раз в неделю. "Шотландцы" спокойные, дружелюбные, легко уживаются с другими питомцами. Они хорошо адаптируются к разным условиям.
Сиамская кошка
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Сиамские кошки активные и привязчивые, любят общаться с людьми. Они почти не линяют, шерсть можно просто протирать влажной рукой.
Русская голубая кошка
Фото: pxhere
Уход за ними тоже прост: достаточно вычесывания раз в неделю. Эти кошки ласковые, но независимые, хорошо переносят одиночество. И практически не линяют.
Абиссинская кошка
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У этих кошек короткая шерсть, которая не нуждается в сложном уходе. Достаточно вычесывания раз в неделю. Кошки активные и игривые, хорошо ладят с детьми и другими животными.
Экзотическая короткошерстная
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Это более неприхотливая версия персидской кошки, но с короткой шерстью. Уход за ними простой, требуется вычесывание раз в неделю. Эти кошки спокойные и дружелюбные, склонны к лени.
Египетская мау
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Мау – одна из немногих пород, которая почти не нуждается в купании. Им тоже достаточно вычесывать шерсть раз в неделю. Это активные, умные и игривые животные, любят исследовать и бегать.
Ориентальная короткошерстная
Фото: goodfon
Их короткая шерсть легко поддерживается в порядке. Уход минимальный: простое вычесывание и периодическая чистка ушей.
Эти кошки общительные и привязчивые, могут быть "разговорчивыми".
Если вы ищете неприхотливого питомца, обратите внимание на породы с короткой шерстью и спокойным характером. Эти кошки не требуют частого груминга, легко адаптируются к разным условиям и станут отличными компаньонами даже для занятых людей.
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