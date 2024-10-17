Самые неприхотливые породы кошек

Если вы ищете кошку, которая не требует сложного ухода и легко адаптируется к любым условиям, стоит обратить внимание на неприхотливые породы, сообщает Zakon.kz.

Такие питомцы не нуждаются в частом груминге или особом уходе и комфортно чувствуют себя в домашних условиях. Перечислим несколько таких пород.

Британская короткошерстная

Фото: pxhere

Уход за этими кошками минимальный, регулярного вычесывания раз в неделю достаточно. Они независимые, но ласковые и хорошо переносят одиночество.

Их короткая шерсть не требует частого ухода и не сильно линяет.

Шотландская вислоухая (скоттиш-фолд)

Фото: pxhere

Им тоже достаточно вычесывания раз в неделю. "Шотландцы" спокойные, дружелюбные, легко уживаются с другими питомцами. Они хорошо адаптируются к разным условиям.

Сиамская кошка

Фото: pxhere

Сиамские кошки активные и привязчивые, любят общаться с людьми. Они почти не линяют, шерсть можно просто протирать влажной рукой.

Русская голубая кошка

Фото: pxhere

Уход за ними тоже прост: достаточно вычесывания раз в неделю. Эти кошки ласковые, но независимые, хорошо переносят одиночество. И практически не линяют.

Абиссинская кошка

Фото: goodfon

У этих кошек короткая шерсть, которая не нуждается в сложном уходе. Достаточно вычесывания раз в неделю. Кошки активные и игривые, хорошо ладят с детьми и другими животными.

Экзотическая короткошерстная

Фото: goodfon

Это более неприхотливая версия персидской кошки, но с короткой шерстью. Уход за ними простой, требуется вычесывание раз в неделю. Эти кошки спокойные и дружелюбные, склонны к лени.

Египетская мау

Фото: goodfon

Мау – одна из немногих пород, которая почти не нуждается в купании. Им тоже достаточно вычесывать шерсть раз в неделю. Это активные, умные и игривые животные, любят исследовать и бегать.

Ориентальная короткошерстная

Фото: goodfon

Их короткая шерсть легко поддерживается в порядке. Уход минимальный: простое вычесывание и периодическая чистка ушей.

Эти кошки общительные и привязчивые, могут быть "разговорчивыми".

Если вы ищете неприхотливого питомца, обратите внимание на породы с короткой шерстью и спокойным характером. Эти кошки не требуют частого груминга, легко адаптируются к разным условиям и станут отличными компаньонами даже для занятых людей.

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