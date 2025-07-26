Космический корабль инопланетян может атаковать Землю в ноябре – астрономы

Обнаруженный астрономами таинственный межгалактический объект потенциально может быть "враждебным" кораблем, который планирует атаку на Землю в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание New York Post со ссылкой на астрофизиков Гарварда.

По данным нового спорного исследования небольшой группы ученых, если гипотеза окажется верной, то ее последствия могут оказаться катастрофическими для всего человечества.

"Межзвездное образование получило обозначение 3I/ATLAS. Его исследователи обнаружили на космических просторах 1 июля 2025 года. Как показывают предварительные наблюдения, это может быть комета диаметром до 24 километров – она больше, чем Манхэттен. По оценкам ученых, это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии", – пишет газета.

По словам известного астрофизика из Гарварда Ави Леба, когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из земного поля зрения.

"Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения", – заявил Леб.

Теория о вражеском НЛО подверглась критике и сомнениям в научном сообществе. Другие астрономы успокаивают: все говорит о том, что это обычная комета, выброшенная из другой солнечной системы. Таким же образом бесчисленные миллиарды комет были выброшены когда-то из нашей солнечной системы.

Ранее стало известно, что американцы более двух тысяч раз заявили о случаях наблюдения за инопланетянами за первую половину 2025 года. Такие данные привели в Национальном центре сообщений об НЛО.