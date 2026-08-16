#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
464.02
536.18
5.54
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
464.02
536.18
5.54
Наука и технологии

Ученые выяснили, что жизнь на Земле зародилась не один, а целых два раза

ДНК, облака, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 06:22 Фото: magnific
Вопрос о том, как зародилась жизнь на Земле, занимал ученых, философов и теологов с тех пор, как человечество осознало свое существование и стало задумываться о том, как мы появились, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, в новом исследовании выдвигается теория о том, что оба вида прокариот – бактерии и археи – перешли в живые клетки независимо друг от друга.

Типичная гидротермальная гипотеза гласит, что эти экосистемы обеспечили необходимые химические вещества и металлы для образования строительных блоков жизни.

Эти блоки в конечном итоге образовали прокариоты, которые миллиарды лет спустя, в результате процесса, называемого эндосимбиозом, сформировали эукариоты, которые, в свою очередь, подлили масла в тлеющий огонь ранней жизни на Земле.

В 1977 году ученые из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) впервые обнаружили гидротермальные источники – подводные горячие источники, образующиеся на срединно-океанических хребтах и ​​конвергентных границах плит – недалеко от Галапагосских островов.

Там нашли ранее невиданные организмы, прикрепленные к этим породам, и несколько лет спустя опубликовали статью, в которой впервые изложили гипотезу о том, что жизнь на Земле, возможно, зародилась в этих недавно обнаруженных подводных структурах.

Но с самого начала человечество считало, что жизнь возникла в результате серии химических реакций. Теперь же в новой статье утверждается, что, возможно, жизнь на самом деле возникла дважды: бактерии и археи перешли в свободноживущее состояние независимо друг от друга.

Ранее ученые "заглянули" в мозг крокодилов и совершили удивительное открытие.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Земля
09:58, 14 июля 2024
Ученые выяснили, когда на Земле появилась первая экосистема
Гигантский древний метеорит помог жизни на Земле зародиться
02:40, 24 октября 2024
Гигантский древний метеорит помог жизни на Земле зародиться – исследование
космос фото
23:22, 04 июля 2026
Ученые ошарашили выводами о том, как на самом деле зародилась жизнь на Земле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Ахмат&quot; с Самородовым и Кенжебеком уступил &quot;Краснодару&quot; в РПЛ
00:48, 16 августа 2026
"Ахмат" с Самородовым и Кенжебеком уступил "Краснодару" в РПЛ
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое &quot;серебро&quot; на ЧМ в Будапеште
00:14, 16 августа 2026
Казахстанские синхронистки взяли ещё одно историческое "серебро" на ЧМ в Будапеште
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, &quot;Сабах&quot; победил &quot;Кяпаз&quot;
23:47, 15 августа 2026
Стас Покатилов получил отдых после Лиги чемпионов, "Сабах" победил "Кяпаз"
Сборная Казахстана вошла в топ-20 на чемпионате мира по художественной гимнастике
23:11, 15 августа 2026
Сборная Казахстана вошла в топ-20 на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: