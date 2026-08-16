Ученые выяснили, что жизнь на Земле зародилась не один, а целых два раза

Вопрос о том, как зародилась жизнь на Земле, занимал ученых, философов и теологов с тех пор, как человечество осознало свое существование и стало задумываться о том, как мы появились, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, в новом исследовании выдвигается теория о том, что оба вида прокариот – бактерии и археи – перешли в живые клетки независимо друг от друга.

Типичная гидротермальная гипотеза гласит, что эти экосистемы обеспечили необходимые химические вещества и металлы для образования строительных блоков жизни.

Эти блоки в конечном итоге образовали прокариоты, которые миллиарды лет спустя, в результате процесса, называемого эндосимбиозом , сформировали эукариоты, которые, в свою очередь, подлили масла в тлеющий огонь ранней жизни на Земле.



В 1977 году ученые из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) впервые обнаружили гидротермальные источники – подводные горячие источники, образующиеся на срединно-океанических хребтах и ​​конвергентных границах плит – недалеко от Галапагосских островов.

Там нашли ранее невиданные организмы, прикрепленные к этим породам, и несколько лет спустя опубликовали статью, в которой впервые изложили гипотезу о том, что жизнь на Земле, возможно, зародилась в этих недавно обнаруженных подводных структурах.

Но с самого начала человечество считало, что жизнь возникла в результате серии химических реакций. Теперь же в новой статье утверждается, что, возможно, жизнь на самом деле возникла дважды : бактерии и археи перешли в свободноживущее состояние независимо друг от друга.