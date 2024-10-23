Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Древний камень со странными существами, охотящимися на людей, нашли в Казахстане

Древний камень с историческими петроглифами нашли в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:04 Фото: РСК Алматинской области
В Алматинской области нашли древний камень с петроглифами, на которых изображены некие существа, охотящиеся на животных, а иногда и людей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Казпрессклубе, находку сделал местный житель при расчистке территории под строительство дома.

"Мы ровняли землю под фундамент, когда нам попался странный камень, сначала мы не обратили на это внимание, но когда увидели на нем странные рисунки – решились обратиться к археологам", – прокомментировал прораб Ахмад Байдаурен.
древний камень с петроглифами странных существ нашли в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:04

Фото: РСК Алматинской области

По словам ученых, предположительно, время нанесения изображения относится к концу бронзового века. Петроглифы выбиты в технике пикетажа каменными или металлическими орудиями. Эксперты отметили, что видят подобные изображения впервые.

древний камень с петроглифами странных существ нашли в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:04

Фото: РСК Алматинской области

"На лицевой части изображено существо с острыми когтями. В древности их называли жезтырнаками. На задней стороне камня нанесено изображение древних людей с копьями, охраняющих свой скот и жилище. Судя по направлению копий, эти люди не только могли обороняться, но и охотиться за странным существом", – подчеркнул один из археологов.
древний камень с петроглифами странных существ нашли в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 13:04

Фото: РСК Алматинской области

Ранее археологи обнаружили богатую древнеримскую деревню на юго-востоке итальянской Сицилии, построенную в период с II по IV век нашей эры.

Ирина Капитанова
Алматинская область Казахстан 2024 год Ученые Археология
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: