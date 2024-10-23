Древний камень со странными существами, охотящимися на людей, нашли в Казахстане

В Алматинской области нашли древний камень с петроглифами, на которых изображены некие существа, охотящиеся на животных, а иногда и людей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Казпрессклубе, находку сделал местный житель при расчистке территории под строительство дома.

"Мы ровняли землю под фундамент, когда нам попался странный камень, сначала мы не обратили на это внимание, но когда увидели на нем странные рисунки – решились обратиться к археологам", – прокомментировал прораб Ахмад Байдаурен.

Фото: РСК Алматинской области

По словам ученых, предположительно, время нанесения изображения относится к концу бронзового века. Петроглифы выбиты в технике пикетажа каменными или металлическими орудиями. Эксперты отметили, что видят подобные изображения впервые.

Фото: РСК Алматинской области

"На лицевой части изображено существо с острыми когтями. В древности их называли жезтырнаками. На задней стороне камня нанесено изображение древних людей с копьями, охраняющих свой скот и жилище. Судя по направлению копий, эти люди не только могли обороняться, но и охотиться за странным существом", – подчеркнул один из археологов.

Фото: РСК Алматинской области

Ранее археологи обнаружили богатую древнеримскую деревню на юго-востоке итальянской Сицилии, построенную в период с II по IV век нашей эры.