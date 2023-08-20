Исследование: у людей, которые говорят на двух языках, лучше память

Ученые доказали, что способность предвидеть завершение фразы в разговоре связана с мозговой деятельностью. Новое исследование утверждает, что общение на похожих языках может улучшить память и внимание благодаря билингвальным механизмам, сообщает Zakon.kz.

Вы, возможно, неоднократно улавливали момент, когда смогли опередить завершение фразы вашего диалогового партнера. Это не случайность, а следствие действий сложного механизма человеческого разума, пишут в журнале Medical Xpress.

Все мы знаем, что в ходе общения наш мозг активно формирует спектр вариантов продолжения разговора, сфокусированных на возможных следующих словах. От момента первых слышных звуков мозг уже начинает предполагать, какое слово звучит.

Но что случается, когда мы ведем беседу на двух похожих языках? Это может оказаться неким вызовом для нашего способа предугадывания слов. Впрочем, недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances, раскрывает, что такая ситуация может принести значительные плюсы для памяти.

У мозга билингвов, способных свободно общаться на двух языках, оба языка тесно переплетены. Вследствие чего, услышав начальные звуки слова, он мгновенно вспоминает соответствующие слова на обоих языках. Такое взаимодействие требует большего времени для определения слов, в сравнении с одноязычными людьми.

Упомянутое исследование оглядело преимущества постоянной возможности доступа к богатому запасу слов в двух языках. Этот аспект может оказать благоприятное влияние на активность мозга. Особенно стоит отметить, что билингвы демонстрировали лучшую способность к запоминанию и распознаванию объектов,по сравнению с теми, кто владеет лишь одним языком.

В дополнение к этому другие исследования утверждают, что двуязычные индивиды успешнее справляются с задачами классификации, требующими сосредоточенности на конкретном аспекте, без отвлечения на окружающее. Это указывает на более высокую многозадачность у билингвов и их способность лучше сосредотачивать внимание на конкретной задаче.