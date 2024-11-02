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Ученые назвали черту спокойных и вовлеченных в отношения мужчин

любовь, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 12:58 Фото: pixabay
Американские ученые из Университета Окленда в штате Мичиган нашли связь между интеллектом и вовлеченностью в отношения среди мужчин, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, по мнению специалистов, интеллектуальные способности указывают на низкую склонность к аверсивному (враждебному) поведению. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Команда включила в группу для испытаний 202 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, состоящих в отношениях не менее полугода.

Для оценки общего интеллекта исследователи использовали Международный ресурс когнитивных способностей.

"Участники также заполнили опросы, разработанные для выявления аверсивного поведения, направленного на партнера: частоты оскорблений партнера, сексуального принуждения и затратных тактик удержания партнера (эмоциональное манипулирование партнером, контроль за его местонахождением, угрозы возможным соперникам и так далее)", – говорится в исследовании.

Добровольцы прошли оценку ревности, психопатии, эректильной дисфункции, а также ответили на вопросы о вовлеченности в отношения.

Исследователи обнаружили, что более высокий общий интеллект был явно связан с более позитивным поведением и снижением негативного поведения в романтических отношениях. Интеллектуально развитые мужчины реже оскорбляли женщин и демонстрировали другие формы аверсивного поведения.

Самым сильным маркером надежности и доброжелательности мужчины в отношениях оказались высокие баллы в заданиях на распознавание образов и последовательное рассуждение. Эти тесты задействуют когнитивные навыки, поддерживающие контроль импульсов, решение проблем и способность продумывать действия.

Интеллект также был положительно связан с более желательными результатами отношений. Мужчины с более высоким интеллектом сообщили о большем общем вложении в отношения, что предполагает, что интеллект может поддерживать более глубокую, более постоянную приверженность романтическим отношениям.

Однако интеллект не показал значимых связей с другими переменными, такими как ревность или поведение, направленное на сохранение партнера ради собственной выгоды.

Это открытие предполагает, что интеллект может специфически влиять на определенные вредные формы поведения и позитивные инвестиции, а не на всю динамику отношений по всем направлениям.

Ранее ученые назвали неожиданную причину супружеских измен. Оказывается, как бы сильно вы ни любили своего партнера, это не удержит от измены. Ни комплименты в изобилии, ни ночи с выдумкой не помогут. Основными причинами того, решится ли человек на измену, являются его личные особенности – преданность отношениям и то, насколько он подвержен искушениям.

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