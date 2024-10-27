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Ученые назвали неожиданную причину супружеских измен

измена, сердце, , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 12:06 Фото: pixabay
Причины измены в паре – то, что волнует в первую очередь обманутых партнеров. Нередко слышны рекомендации следить за собой, развивать интеллект, но ученые из Калифорнийского госуниверситета выяснили, что это не работает, сообщает Zakon.kz.

В рамках проведенного исследования специалисты пришли к довольно неожиданному выводу. Результаты работы опубликованы в журнале Deviant Behavior.

"Как бы сильно вы ни любили своего партнера и ни лелеяли его, это не удержит от измены. Ни комплименты в изобилии, ни ночи с выдумкой не помогут. Основными причинами того, решится ли человек на измену, являются его личные особенности – преданность отношениям и то, насколько он подвержен искушениям. А влияние на это все партнера минимально", – утверждают ученые.

Результаты этого исследования противоречат более ранним теориям о том, что люди бросаются в измены в том случае, если им в отношениях не хватает страсти или близости с партнером.

По данным исследования, выяснилось, что те, кто предан своим отношениям, на 78% реже изменяют, чем те, кто ценит свои отношения меньше. При этом в ходе опроса участники эксперимента отвечали и на вопросы о том, страстны ли их партнеры. Всего в исследовании приняли участие 1912 человек.

"Решение изменить своему партнеру – это исключительно индивидуальное качество, в котором не ощущается вины по отношению к партнеру, поскольку большее количество секса и развитие более глубокой связи с партнером не являются сдерживающим фактором для неверности", – говорится в исследовании.

Результаты исследования означают, что, хотя пары и были убеждены, что привязанность или ее отсутствие могут быть основной причиной неверности партнера, в действительности все сводится к тому, насколько сильно партнер заботился о своей второй половине изначально.

"Любовь к человеку и предоставление ему всего, чего он хочет, не удержит его от измены. Решение оставаться верным –это сугубо личное решение", – рассказали авторы исследования.

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