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Кошки понимают человеческие слова, но по-своему – исследование

Кошки понимают человеческие слова, но по-своему, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 04:40 Фото: pixabay
Недавнее исследование раскрыло некоторые аспекты когнитивных способностей кошек и понимания ими языка людей. Ученые выяснили, что кошки умеют ассоциировать человеческие слова с образами, сообщает Zakon.kz.

Фелинологи провели эксперимент с участием 31 взрослой домашней кошки. Каждая из них прошла простой тест на ассоциацию слов с изображениями, основанному на аналогичных тестах, разработанных для изучения понимания слов у младенцев. Кошкам показывали короткие анимации, сопровождаемые бессмысленными словами.

Каждая кошка увидела две анимации: одну, связанную со случайным словом "керару", и другую, связанную со словом "парумо". Видео показывали до тех пор, хвостатые не отводили взгляд от экрана. После перерыва кошкам снова показали те же анимации, но на этот раз связанные с ними слова переставили местами.

Ученые обнаружили, что кошки дольше смотрели на экран, когда слышали переставленные местами слова – по сравнению с первоначальным сочетанием.

У некоторых участниц даже наблюдались признаки расширения зрачков – классический признак повышенной концентрации внимания. По сути, это подтверждает, что они связывали первоначальные слова с соответствующими изображениями.

Новое открытие расширяет наши представления о кошачьих способностях к пониманию.

Ранее 30-летний эксперимент показал, как на самом деле работает эволюция.

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