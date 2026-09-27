Собаки понимают человеческую речь почти как годовалые дети – ученые

Собаки способны вычленять конкретные слова из единого потока человеческой речи благодаря согласным звукам – точно так же, как это делают младенцы в возрасте около одного года, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли специалисты из Будапештского университета имени Этвеша Лоранда, представив результаты своей работы в научном издании Science. В ходе эксперимента исследователи изучили нейронную активность 20 четвероногих питомцев и 20 взрослых добровольцев.

Участникам воспроизводили аудозапись с вымышленными трехсложными словами, звучавшими без паузальных интервалов. Единственным способом распознать границы отдельных смысловых единиц оставалось отслеживание акустических паттернов.

Тестовые аудиофрагменты разделили на несколько типов: в одних конструкциях неизменными оставались согласные (при смене гласных), в других – наоборот, а третий блок представлял собой хаотичную комбинацию слогов. Фиксацию показателей работы головного мозга проводили методом электроэнцефалографии (ЭЭГ).

"Как выяснилось, и человек, и собака намного эффективнее идентифицировали слова, если ключевым ориентиром выступали повторяющиеся согласные. Когда же границы слов определялись исключительно гласными, мозг собак реагировал на них так же, как на бессмысленный набор звуков. Этот итог удивил авторов проекта, ведь гласные звучат интенсивнее и громче", – говорится в сообщении.

Ученые считают, что именно цепочки согласных помогают организму сегментировать сплошной речевой поток. По аналогичной схеме развивается и человеческое восприятие: ближе к 12 месяцам младенцы перестраиваются с анализа гласных на распознавание согласных.

При этом нейронная обработка у двух видов отличается: человеческий мозг адаптируется к ритму отдельных звуков, а собачий – к более крупным единицам, слогам. Ученые подчеркивают, что этот навык не врожденный, а приобретаемый с опытом.

Это подтверждается тем, что собаки с уличным или приютским прошлым, лишенные часового общения с человеком в детстве, такой особенности восприятия не показали.

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