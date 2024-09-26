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Исчезнет ли Каспий, рассказал океанолог

Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 09:45 Фото: primeminister.kz
Изменение уровня воды в Каспийском море зачастую дает поводы для беспокойства. Однако, по словам океанолога Владимира Шевченко, уровень Каспия всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для его исчезновения нет, сообщает Zakon.kz.

Врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук подчеркивает, что история изменения уровня Каспия научно исследуется уже около 200 лет.

И отмечено, что колебания уровня были действительно очень большие, иногда десятки метров. Проблемы, к сожалению, до сих пор однозначно не решены. Здесь соотношение баланса испарения и поступления речного стока.

Каспийское море (Каспий) – крупнейший на Земле замкнутый водоем, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море из-за своих размеров, происхождения, глубины, солености, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.

В Аральском море, продолжает он, беда была другая. Реки Амударья и Сырдарья были разобраны на хлопковые поля, и, конечно, в условиях аридного климата море начало исчезать.

"Каспий питают такие реки, как Волга, идущая по очень большой восточно-европейской платформе, сток сильно не меняется, он стал зарегулированным".Владимир Шевченко

Ученый в продолжении разговора с изданием РИА Новости подчеркнул, что колебания уровня воды в Каспийском море вызваны в основном естественными причинами, поэтому они "были и будут".

"Конечно, в поставке отдельных компонентов стока наблюдается некий беспорядок по сравнению с тем, что было до строительства каскада водохранилищ, но, тем не менее, такого кардинального изменения, которое привело бы к исчезновению, нет".Владимир Шевченко

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6 августа 2024 года активист из Актау Азамат Сарсенбаев, часто поднимающий проблемы экологии, в очередной раз снял мелеющее Каспийское море. Он уточнил, что надежда на масштабные паводковые воды не оправдалась.

Примечательно, что до заявления блогера, 1 июля, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации заявляли, что в 2024 году уровень северо-восточной части Каспийского моря (Атырауская область) увеличился на 119 см. По данным ведомства, такому событию поспособствовали обильное поступление паводковой воды по реке Жайык в апреле-мае, а также дополнительные каналы, проложенные министерством.

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