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Регулярно меняйте позу: медики дали простой совет для здоровья спины

девушка, зал, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 19:07 Фото: pixabay
Люди, привыкшие подолгу сидеть, закинув одну ногу на другую, могут столкнуться с негативными последствиями этой позы для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Физиотерапевты подчеркивают, что при длительном нахождении в такой позе снижается активность мышц, которые отвечают за правильную осанку.

По словам специалистов, привычка сидеть нога на ногу грозит болями в спине и шее, а также может привести к перекосу таза.

Так, как сказано в публикации АиФ, врачи называют главной проблемой не положение ног сидящего человека, а длительное нахождение в одной позе без движения.

Медики рекомендовали регулярно менять позу и делать перерывы каждые полчаса для снижения нагрузки на мышцы и суставы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Чуть ранее нейропсихолог Меган Гленн высказал мнение, что одной из самых недооцененных привычек, способных ускорять старение организма и мозга, является длительное сидение.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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