Регулярно меняйте позу: медики дали простой совет для здоровья спины
Физиотерапевты подчеркивают, что при длительном нахождении в такой позе снижается активность мышц, которые отвечают за правильную осанку.
По словам специалистов, привычка сидеть нога на ногу грозит болями в спине и шее, а также может привести к перекосу таза.
Так, как сказано в публикации АиФ, врачи называют главной проблемой не положение ног сидящего человека, а длительное нахождение в одной позе без движения.
Медики рекомендовали регулярно менять позу и делать перерывы каждые полчаса для снижения нагрузки на мышцы и суставы.
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Чуть ранее нейропсихолог Меган Гленн высказал мнение, что одной из самых недооцененных привычек, способных ускорять старение организма и мозга, является длительное сидение.