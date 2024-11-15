В России синтезировали новое вещество для лечения рака мозга

Вещество с противоопухолевым эффектом, которое может стать основой препарата для лечения глиобластомы (агрессивной злокачественной опухоли центральной нервной системы), синтезировали ученые УрФУ вместе с российскими коллегами, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, препарат на основе этого вещества будет гораздо менее токсичным для пациентов, чем существующие аналоги.

Глиобластома – наиболее агрессивная и распространенная злокачественная первичная опухоль головного мозга. Она возникает в лобной, височной, теменной и затылочной долях, редко в мозжечке и встречается преимущественно у людей старше 64 лет, чаще у мужчин, чем у женщин.

"На сегодня глиобластома неизлечима. Средний срок продолжительности жизни людей с такой опухолью составляет 15 месяцев. Лишь менее 5% пациентов живут еще пять лет после постановки диагноза", – рассказал заведующий лабораторией первичного биоскрининга клеточных и генных технологий УрФУ Всеволод Мелехин.

По его словам, для лечения глиобластомы во всем мире сегодня применяются соединения на основе платины – цисплатин, карбоплатин и оксалиплатин. Но они обладают сильной токсичностью и серьезными побочными эффектами.

Кроме того, со временем опухолевые клетки адаптируются к этим препаратам и перестают на них реагировать. Поэтому во всем мире ведется поиск новых веществ с альтернативными механизмами действия.

Если цисплатин связывается с молекулой ДНК, блокирует деление и больных, и здоровых клеток опухоли, что приводит к их гибели, то вещество, синтезированное в УрФУ, вероятно, убивает клетки по-другому, сообщила инженер-исследователь лаборатории первичного биоскрининга клеточных и генных технологий УрФУ Мария Тохтуева.

Ранее ученые из Рочестерского университета разработали новый анализ крови для диагностики рака по внеклеточным везикулам.

