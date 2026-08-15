Ученые нашли способ победить самый агрессивный рак мозга

Ученые из Университета Западного Онтарио разработали экспериментальный метод лечения глиобластомы – одной из самых агрессивных и смертоносных опухолей головного мозга. Технология воздействия слабыми электрическими полями позволила заблокировать деление раковых клеток, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Neuro-Oncology Advances (NOA). Новая технология, получившая название Intratumoral Modulation Therapy (IMT), использует слабые электрические поля, которые не разрушают опухоль напрямую, а мешают раковым клеткам делиться.

Для этого вокруг опухоли размещают несколько миниатюрных электродов, создающих вращающееся электрическое поле, воздействующее на новообразование с разных сторон.

"В испытаниях на животных такой подход оказался эффективным: всего за семь дней скорость роста опухоли снизилась в восемь раз, а ее объем уменьшился примерно в пять раз. При этом исследователи не обнаружили признаков повреждения здоровой ткани мозга или неврологических побочных эффектов", – отмечается в публикации.

Сейчас команда разрабатывает систему, которая позволит по данным МРТ рассчитывать оптимальное расположение электродов и параметры стимуляции для каждого пациента.

По словам авторов, технология может стать новым вариантом лечения глиобластомы, средняя продолжительность жизни при которой сегодня составляет чуть больше года даже после операции, лучевой и химиотерапии.

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