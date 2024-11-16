Три продукта могут отбелить зубы без повреждения эмали – исследование

Специалисты Гарвардской Школы стоматологической медицины установили, что сочетание брокколи, киви и миндаля создает мощный отбеливающий эффект, сообщает Zakon.kz.

Шесть месяцев группа ученых под руководством профессора Майкла Андерсона проводила исследование с участием 200 добровольцев. Как пишет Journal of Dental Research, участники соблюдали диету, включающую специально подобранные натуральные осветляющие продукты.

Выяснилось, что при сочетании брокколи, киви и миндаля зубы испытуемых отбеливались без повреждения эмали. Эксперты отметили, что традиционные методы отбеливания часто имеют побочные эффекты и могут негативно воздействовать на здоровье зубов и десен.

По информации издания, к концу года завершатся клинические испытания новых формул, благодаря которым производители средств по уходу за полостью рта представят новое, более безопасное для зубов средство осветления эмали.

Ранее иностранные СМИ писали, что в США врачи специально вырывают здоровые зубы, чтобы заработать больше денег.