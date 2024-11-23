Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

Астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из глубин космоса, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Ученые установили, что столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана – она находится в 290 миллионах световых лет от Земли.

"Одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других. Таким образом, она создала невероятно мощный ударный фронт, который был похож на "звуковой удар реактивного истребителя", – говорится в исследовании.

По словам астрофизика из Университета Хартфордшира Марины Арнаудовой, ударный фронт можно сравнить со звуковым хлопком реактивного истребителя, который переходит на скорость выше, чем скорость звука.

Она подчеркивает, что для человечества это столкновение дает возможность понять, как формируются новые звезды и галактики.

Ранее астрономы из Оксфордского и Чикагского университетов, используя космический телескоп Джеймса Уэбба, открыли необычную галактику GS-NDG-9422, которая находилась в ранней Вселенной. Это явление может представлять недостающее звено между первыми звездами Вселенной и знакомыми галактиками позднего периода.