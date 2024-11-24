Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В питьевой воде обнаружили новое химическое вещество

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 09:26 Фото: pixabay
Группа ученых из Университета Арканзаса и Швейцарского федерального технологического института (ETH Zurich) обнаружила новое химическое соединение в хлорированной питьевой воде, сообщает Zakon.kz.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Science, показало, что анион хлорнитрамида (Cl–N–NO₂⁻) является конечным продуктом разложения неорганического хлорамина, используемого для дезинфекции воды, и представляет потенциальную опасность.

"Вещество до этого оставалось неопознанным в течение нескольких десятилетий, несмотря на то, что исследователи подозревали о его существовании. Оно представляет собой стабильное химическое соединение с низкой молекулярной массой, что затрудняло его обнаружение и идентификацию. У аниона также нашли структурные особенности, которые вызывают беспокойство из-за схожести с известными токсичными веществами", – говорится в исследовании.

Идентификация соединения стала возможной благодаря успешному синтезу его в лабораторных условиях. Это позволило ученым впервые получить вещество в чистом виде, что дало возможность точно определить его химическую структуру.

Исследователям удалось доказать, что анион хлорнитрамида действительно образуется как побочный продукт дезинфекции воды неорганическими хлораминами. Теперь предстоит оценить возможные риски для здоровья, которые может нести это соединение. До его идентификации не проводилось никаких исследований токсичности, поэтому нужно установить, может ли оно быть связано с повышенным риском возникновения заболеваний, таких как рак, или обладать другими неблагоприятными последствиями для здоровья.

"Даже если дальнейшие исследования подтвердят отсутствие токсичности у аниона хлорнитрамида, его обнаружение все равно имеет большое значение. Понимание путей его образования может помочь ученым лучше контролировать процесс дезинфекции воды и предотвращать образование других потенциально опасных соединений, что в конечном итоге повысит безопасность питьевой воды", – отмечают ученые.

Ранее ученые Швеции выяснили, что употребление молока в чистом виде в объеме более двух стаканов в день повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Читайте также

Столкновение галактик: ученый рассказал о природе ударной волны по Земле
Столкновение галактик: ученый рассказал подробности
Снимки умирающей звезды в Большом Магеллановом Облаке
Уникальные снимки умирающей звезды опубликовали астрономы
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Андрей Дюсупов
Интересное 2024 год Ученые Здоровье Химия Вода
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос
Антициклон принесет порывистый ветер: какая погода ожидает казахстанцев 24 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: